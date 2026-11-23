La UEFA Champions League vuelve a la acción esta semana con la disputa de la quinta fecha de la fase de liga. Entre este martes 24 y el miércoles 25 de noviembre se jugarán 18 encuentros que comenzarán a definir el panorama de los equipos en la lucha por avanzar a los octavos de final.

Entre los partidos más atractivos aparecen Real Madrid frente a PSV Eindhoven, Manchester City ante Napoli y Arsenal contra Borussia Dortmund. También se destacan los cruces de Barcelona, Liverpool, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain.

La jornada tendrá presencia argentina con Nicolás Paz y Máximo Perrone, quienes buscarán ayudar al Como italiano en su encuentro frente al AEK Atenas de Grecia.

Los partidos del martes 24 de noviembre

La actividad comenzará a las 14:45 (hora argentina), con dos encuentros: Galatasaray recibirá al Aston Villa, mientras que Bodø/Glimt enfrentará al LASK de Austria.

A partir de las 17 se disputarán los otros siete partidos de la jornada:

14:45: Galatasaray vs. Aston Villa.

14:45: Bodø/Glimt vs. LASK.

17:00: Real Madrid vs. PSV Eindhoven.

17:00: Manchester City vs. Napoli.

17:00: Arsenal vs. Borussia Dortmund.

17:00: Como vs. AEK Atenas.

17:00: Feyenoord vs. Porto.

17:00: RB Leipzig vs. Lens.

17:00: Slovan Bratislava vs. Real Betis.

Uno de los encuentros destacados será el de Real Madrid, que buscará mantener su puntaje ideal frente al PSV. También sobresale el duelo entre Arsenal y Borussia Dortmund, dos equipos que aspiran a avanzar directamente a los octavos de final.

Por su parte, el Como intentará sumar una nueva victoria para mantenerse entre los protagonistas de la competencia. El equipo italiano contará con Nicolás Paz y Máximo Perrone, dos futbolistas argentinos que vienen teniendo participación en el torneo.

La programación del miércoles 25 de noviembre

La quinta fecha continuará el miércoles con otros nueve encuentros. Barcelona visitará al Sabah de Azerbaiyán, mientras que Liverpool tendrá una exigente salida frente al Brujas de Bélgica.

La programación completa será la siguiente:

14:45: Sabah vs. Barcelona.

14:45: Slavia Praga vs. Villarreal.

17:00: Atlético de Madrid vs. Viking.

17:00: Club Brujas vs. Liverpool.

17:00: Inter vs. Stuttgart.

17:00: Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahçe.

17:00: Lille vs. Bayern Múnich.

17:00: Paris Saint-Germain vs. Roma.

17:00: Sporting de Lisboa vs. Manchester United.

Uno de los cruces más esperados será el de PSG y Roma, mientras que Bayern Múnich visitará al Lille en otro enfrentamiento que promete ser atractivo. Manchester United, por su parte, tendrá una prueba exigente ante Sporting de Lisboa.

Cómo está la tabla de posiciones de la Champions League

La fase de liga llega a su quinta jornada con Real Madrid y Paris Saint-Germain en lo más alto, ambos con 12 puntos sobre 12 posibles.

Detrás aparecen Arsenal, Como, Barcelona, Aston Villa, Manchester City y Liverpool, que también se encuentran en puestos de clasificación directa a los octavos de final.

Cabe recordar que, al finalizar las ocho fechas de esta instancia, los ocho primeros equipos avanzarán directamente a los octavos de final. Los ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán disputar una eliminatoria de playoffs para conseguir los otros ocho lugares.