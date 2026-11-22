Boca Juniors todavía celebra la conquista de la Copa Sudamericana, pero su entrenador, Rodolfo Arruabarrena, ya puso la mirada en el próximo desafío. Después de vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, el técnico sorprendió con una advertencia dirigida a sus jugadores.

“Estoy contento, pero mañana los meto de nuevo a concentrar”, expresó el Vasco, dejando en claro que los festejos tendrán poco margen antes de retomar la competencia.

La exigencia tiene una explicación: Boca deberá enfrentar este miércoles a Independiente Rivadavia de Mendoza, en la Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura.

“No hay que relajarnos. Si perdemos con Independiente, esto no va a servir de nada”, advirtió Arruabarrena, quien pretende aprovechar el impulso anímico de la consagración continental para seguir sumando títulos.