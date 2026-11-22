FÚTBOL ARGENTINO
Arruabarrena lanzó una advertencia al plantel de Boca tras ganar la Copa Sudamericana
Boca Juniors todavía celebra la conquista de la Copa Sudamericana, pero su entrenador, Rodolfo Arruabarrena, ya puso la mirada en el próximo desafío. Después de vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, el técnico sorprendió con una advertencia dirigida a sus jugadores.
“Estoy contento, pero mañana los meto de nuevo a concentrar”, expresó el Vasco, dejando en claro que los festejos tendrán poco margen antes de retomar la competencia.
La exigencia tiene una explicación: Boca deberá enfrentar este miércoles a Independiente Rivadavia de Mendoza, en la Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura.
“No hay que relajarnos. Si perdemos con Independiente, esto no va a servir de nada”, advirtió Arruabarrena, quien pretende aprovechar el impulso anímico de la consagración continental para seguir sumando títulos.