Boca Juniors está a un paso de alcanzar una marca inédita en la Copa Sudamericana. Este sábado 21 de noviembre enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil en la gran final del torneo, con la posibilidad de convertirse en el primer equipo en conquistar tres veces la competencia.

El encuentro se disputará desde las 19:30 (hora argentina) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El conjunto argentino ya levantó el trofeo en dos oportunidades consecutivas: en 2004, cuando derrotó a Bolívar de Bolivia, y en 2005, tras superar por penales a Pumas de México.

Desde entonces, Boca no volvió a consagrarse en la Sudamericana. Su mejor actuación posterior fue en 2014, cuando alcanzó las semifinales y quedó eliminado frente a River Plate.

Los seis equipos que más veces ganaron la Copa Sudamericana

Actualmente, seis clubes comparten el primer puesto del historial, con dos títulos cada uno: