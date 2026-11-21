COPA SUDAMERICANA
Boca va por un récord histórico: puede convertirse en el máximo campeón de la Sudamericana
Boca Juniors está a un paso de alcanzar una marca inédita en la Copa Sudamericana. Este sábado 21 de noviembre enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil en la gran final del torneo, con la posibilidad de convertirse en el primer equipo en conquistar tres veces la competencia.
El encuentro se disputará desde las 19:30 (hora argentina) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
El conjunto argentino ya levantó el trofeo en dos oportunidades consecutivas: en 2004, cuando derrotó a Bolívar de Bolivia, y en 2005, tras superar por penales a Pumas de México.
Desde entonces, Boca no volvió a consagrarse en la Sudamericana. Su mejor actuación posterior fue en 2014, cuando alcanzó las semifinales y quedó eliminado frente a River Plate.
Los seis equipos que más veces ganaron la Copa Sudamericana
Actualmente, seis clubes comparten el primer puesto del historial, con dos títulos cada uno:
Títulos
Boca Juniors
2
2004 y 2005
Independiente
2
2010 y 2017
Athletico Paranaense
2
2018 y 2021
Independiente del Valle
2
2019 y 2022
Liga de Quito
2
2009 y 2023
Lanús
2
2013 y 2025
Lanús fue el último en incorporarse a este grupo, luego de conquistar la edición 2025 precisamente ante Atlético Mineiro, al que derrotó en una definición por penales.
Una final que puede terminar con 18 años de espera
Además del récord, Boca buscará cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales. Su última consagración fuera del ámbito local fue la Recopa Sudamericana de 2008.
Por su parte, Atlético Mineiro intentará conquistar por primera vez la Copa Sudamericana, luego de perder la final de la edición anterior.
De conseguir la victoria, Boca alcanzará su tercera Sudamericana y quedará como único líder del historial, sumando una nueva conquista internacional a sus vitrinas.