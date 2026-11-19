Por primera vez desde su llegada a la presidencia de la FIFA en 2016, Gianni Infantino deberá enfrentar a otros candidatos para garantizar su continuidad al frente del máximo organismo del fútbol mundial.

La Secretaría General de la entidad confirmó este jueves la presentación de tres candidaturas, que deberán ser validadas por la comisión electoral. El suizo Ramón Vega, quien también había manifestado su intención de competir, no consiguió los avales necesarios.

Infantino había sido reelegido por aclamación en 2019 y 2023. Su gestión estuvo marcada por la ampliación del Mundial a 48 selecciones, la implementación del VAR y el crecimiento del fútbol femenino, aunque también estuvo atravesada por diversas controversias.

Quiénes son los rivales de Infantino

Philippe Diallo: presidente de la Federación Francesa de Fútbol desde 2023, cuenta con el respaldo de la UEFA y propone una conducción más colectiva del organismo internacional.

Kohzo Tashima: exfutbolista, entrenador y presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol. Integra el Consejo de la FIFA desde 2015 y cuenta con una extensa trayectoria dirigencial.

Las candidaturas definitivas serán comunicadas antes del 18 de febrero de 2027, un mes antes de las elecciones en las que participarán las 211 federaciones que integran la FIFA.