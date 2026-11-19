Boca ya está en Barranquilla y comenzó la cuenta regresiva para la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

La delegación arribó este miércoles a Colombia con Juan Román Riquelme a la cabeza y con los 33 futbolistas del plantel convocados por Rodolfo Arruabarrena.

El único jugador que no estará disponible es Agustín Marchesín, quien quedó afuera por lesión.

El primer entrenamiento en suelo colombiano está previsto para este jueves por la tarde, con especial atención en la adaptación al clima de Barranquilla, donde las temperaturas pueden superar los 30 grados.

Boca viajó en el vuelo ARG1970, que despegó desde Ezeiza a las 15:19, y decidió trasladar a todo el grupo para la definición del sábado.

La final se jugará desde las 19:30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde se espera una fuerte presencia de hinchas argentinos.

Durante el miércoles comenzaron a llegar simpatizantes xeneizes a Barranquilla, mientras que Cartagena y Santa Marta también recibieron grupos de fanáticos que organizarán banderazos antes del partido.

Conmebol prepara además una fan fest gratuita durante jueves y viernes.

El equipo que piensa Arruabarrena

La principal noticia para el entrenador es que Santiago Ascacíbar y Lautaro Blanco llegarían en condiciones para ser titulares.

Ascacíbar viene de jugar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, mientras que Blanco aparece como la principal alternativa para ocupar el lateral izquierdo.

El resto del equipo tendría pocos cambios.

La formación probable sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y uno entre Leonel Flores, Alan Velasco o Tomás Aranda.

Con el plantel ya instalado en Colombia, Boca entró en la etapa final de preparación para un partido que puede marcar su regreso a una consagración internacional después de varios años.