Dos jóvenes de 20 y 21 años fueron demorados este miércoles en Villa Mercedes luego de que la Policía los vinculara con el intento de comercialización de un arma de fuego.

El procedimiento comenzó a partir de información obtenida por efectivos del Departamento de Investigaciones, que indicaba que dos personas estarían ofreciendo un arma que transportaban dentro de una mochila.

Con las características físicas y de vestimenta aportadas, los investigadores se dirigieron hasta calle Ameghino al 200, donde localizaron a los sospechosos.

Al advertir la presencia policial y recibir la voz de alto, ambos escaparon corriendo en distintas direcciones y dejaron abandonada una mochila junto a un árbol.

La Policía inició entonces una persecución por la zona.

Dentro de la mochila, los efectivos encontraron un revólver calibre 32, que fue secuestrado junto con otros elementos considerados de interés para la causa.

Uno de los jóvenes fue alcanzado en inmediaciones de Salta y General Paz.

El segundo fue localizado por personal del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2 cerca de Teniente Turrado y pasaje José Hernández, en el barrio La Rioja.

Ambos fueron demorados y trasladados a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 5 de la Segunda Circunscripción Judicial, bajo una causa caratulada inicialmente como “Averiguación tenencia ilegal de arma de fuego”.

Ahora resta determinar la procedencia del revólver y establecer si efectivamente estaba siendo ofrecido para su venta, tal como indicaba la información que dio origen al operativo.