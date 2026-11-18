Una adolescente de 13 años denunció que un compañero de escuela habría utilizado una fotografía suya para generar con inteligencia artificial una imagen falsa en la que aparecía desnuda.

El caso ocurrió en el Colegio Provincial de Educación Media N°12 de Neuquén y ya fue denunciado ante la Justicia.

Según relató la madre de la adolescente, ambos estudiantes cursan primer año del secundario y mantenían una relación de amistad cercana.

La mujer explicó que los jóvenes incluso compartían las claves de acceso de sus celulares.

En ese contexto, la adolescente revisó la galería del teléfono de su compañero y encontró una imagen manipulada digitalmente en la que aparecía desnuda de la cintura para arriba.

Tras descubrirla, le contó lo ocurrido a su madre y ambas acudieron a la escuela para informar la situación.

La madre aseguró que no obtuvo una respuesta inmediata de la institución y decidió realizar una denuncia penal ante la Fiscalía.

También manifestó su preocupación porque desconoce si la imagen fue compartida o publicada en alguna plataforma.

“En la escuela no circuló, pero no sabemos si él pudo haberla subido a alguna página o a dónde la mandó”, sostuvo.

Según su testimonio, en el teléfono del adolescente también habrían aparecido imágenes de otras menores, un punto que deberá ser analizado dentro de la investigación.

La adolescente no quiere volver al colegio

El episodio tuvo además consecuencias sobre la continuidad escolar de la joven.

La madre contó que su hija no quiere regresar al establecimiento y que incluso le pidió comenzar un tratamiento psicológico.

“Está mal psicológicamente y no quiere volver”, explicó.

Ante esa situación, la familia reclama que las autoridades educativas garanticen una vacante en otra escuela para el próximo ciclo lectivo.

La mujer señaló que mantuvo una reunión con la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, donde expuso el caso y pidió una solución.

Según relató, desde el área educativa le informaron que analizarían la situación, aunque hasta el momento no había recibido una confirmación sobre el traslado.

El caso vuelve a poner en discusión el uso de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas, especialmente cuando involucran a menores de edad, y el desafío que enfrentan escuelas y familias frente a formas de violencia digital cada vez más difíciles de detectar y controlar.