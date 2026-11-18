Domingo Cavallo volvió a cuestionar el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y lanzó una contundente advertencia sobre las consecuencias de mantener las actuales restricciones cambiarias.

Durante una disertación en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el exministro sostuvo que la política monetaria, cambiaria y financiera del Ejecutivo profundiza los efectos recesivos del programa económico.

“Si no toman las medidas adecuadas pronto, corren el riesgo de que antes de las elecciones se les destartale todo”, afirmó.

El pedido de eliminar completamente el cepo

Cavallo consideró que la discusión económica no debería centrarse en una eventual devaluación, sino en la eliminación de las restricciones cambiarias que todavía afectan a las empresas.

En ese sentido, propuso que los exportadores puedan disponer libremente de sus divisas y que el Banco Central concentre sus esfuerzos en la acumulación de reservas internacionales.

Además, aseguró que reducir la inflación no es suficiente si ese proceso no está acompañado por una recuperación de la actividad económica y un incremento de las inversiones.

Pese a sus diferencias con el rumbo monetario, el padre de la Convertibilidad respaldó la decisión de Milei de mantener el equilibrio fiscal y controlar el gasto público.

Sin embargo, insistió en la necesidad de introducir modificaciones que permitan avanzar hacia una estabilización económica con menores costos sociales y productivos.