Bullrich vuelve a la mesa política en medio de una creciente tensión con los Milei

La senadora nacional Patricia Bullrich confirmó que participará este martes 17 de noviembre de la reunión de la mesa política del Gobierno, en medio de las tensiones que mantiene con el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei.

El encuentro está previsto para las 11:00 en la Casa Rosada y marcará el regreso de la legisladora al reducido círculo de conducción política del oficialismo, que lleva tres semanas sin reunirse.

Según informó MDZ, las diferencias surgieron por distintas decisiones del Gobierno y por los cuestionamientos de Bullrich a la estrategia legislativa y electoral de La Libertad Avanza.

La reforma electoral profundizó las diferencias

Uno de los principales focos de conflicto es el proyecto de reforma electoral que impulsa el Ejecutivo, especialmente la suspensión de las PASO y la incorporación de un sistema de colectoras.

Las diferencias volvieron a quedar expuestas luego de que Gerardo Milman, dirigente cercano a Bullrich, cuestionara públicamente la constitucionalidad de las colectoras para la elección de senadores nacionales.

El episodio se sumó a otros desacuerdos sobre las prioridades parlamentarias y la forma de negociar con los gobernadores.

El Gobierno necesita a Bullrich para avanzar en el Congreso

Pese al malestar dentro del oficialismo, la Casa Rosada considera fundamental el respaldo de Bullrich para impulsar sus principales proyectos legislativos.

La senadora preside el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta y cumple un papel central en las negociaciones para reunir los votos necesarios.

Entre las iniciativas que el Gobierno busca acelerar aparecen la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y otros proyectos que forman parte de su agenda parlamentaria.

La reunión del martes será una instancia importante para intentar ordenar las diferencias internas y coordinar la estrategia política de cara al próximo año.

El desafío para Javier Milei será mantener la unidad del oficialismo, mientras crecen las disputas por el liderazgo, las decisiones legislativas y el armado electoral para 2027.