Tras los disturbios frente a su casa, Santiago Peña fue trasladado a un regimiento militar

La crisis política y judicial en Paraguay sumó un nuevo episodio de tensión durante la noche del viernes. El expresidente Santiago Peña fue trasladado desde su vivienda en Asunción hasta el Regimiento Escolta Presidencial, luego de que se registraran enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales en las inmediaciones de su domicilio.

El operativo se realizó minutos antes de la medianoche, bajo un importante dispositivo de seguridad. La decisión fue adoptada de manera preventiva ante la concentración de personas que reclamaban que el exmandatario fuera alojado en una cárcel y no permaneciera bajo arresto domiciliario.

La salida de la comitiva estuvo marcada por momentos de tensión: los manifestantes arrojaron piedras, huevos y otros objetos contundentes contra los vehículos que trasladaban al exjefe de Estado. La Policía intentó contener la protesta y utilizó balas de goma para dispersar a los presentes. Durante los incidentes, un jefe policial resultó herido.

Peña permanecerá de manera preventiva en las instalaciones militares hasta su presentación ante el Ministerio Público, prevista para este sábado a las 11:00. Allí deberá prestar declaración en el marco de la causa penal vinculada al escándalo financiero de Ueno Bank.

Una destitución que desató la crisis

El traslado se produjo pocas horas después de que el Senado paraguayo aprobara por unanimidad la destitución de Peña mediante un juicio político por mal desempeño en sus funciones. La decisión abrió paso a la asunción de su entonces vicepresidente, Pedro Alliana, como nuevo presidente del país.

El exmandatario había presentado su renuncia, pero el Congreso rechazó tratarla y avanzó con el proceso de juicio político. La destitución también le impidió acceder a una banca de senador vitalicio.

En paralelo, la Fiscalía ordenó su detención preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank, entidad de la que Peña había sido accionista.

La caída de la entidad financiera provocó una fuerte conmoción en el país y afectó a millones de clientes. El caso derivó en reclamos de ahorristas y manifestaciones que se trasladaron al plano político.

La reubicación del expresidente en una unidad militar refleja el nivel de tensión que atraviesa Paraguay, en medio de una transición institucional y de una investigación judicial que todavía debe avanzar.