Poggi entregó 63 viviendas en seis localidades de San Luis en apenas 24 horas

En una agenda centrada en la política habitacional, el gobernador Claudio Poggi entregó 63 viviendas a familias de seis localidades de San Luis entre el jueves y el viernes. La recorrida incluyó Fraga, La Punilla, Villa del Carmen, Villa Larca, Los Molles y Santa Rosa del Conlara, donde vecinos recibieron las llaves de sus nuevos hogares.

La mayor cantidad de unidades se adjudicó en Santa Rosa del Conlara, con 20 viviendas. Le siguieron Los Molles, con 14; Fraga y Villa Larca, con 10 cada una; Villa del Carmen, con seis; y La Punilla, con tres.

Las entregas combinaron viviendas del programa provincial Tenemos Futuro con la resolución de compromisos asumidos por las anteriores iniciativas Progreso y Sueños. En particular, en Los Molles seis familias accedieron a casas que esperaban desde hacía alrededor de 15 años, mientras que otras ocho recibieron unidades del plan actual.

En Villa del Carmen y Villa Larca, las construcciones se realizaron mediante el sistema de autoconstrucción asistida, con participación de los municipios. Esta modalidad contempla el acompañamiento técnico y las inspecciones de obra, además de permitir que parte de los recursos y la contratación de trabajadores permanezcan en cada localidad.

Durante los actos, Poggi destacó el valor de la vivienda propia para la vida familiar y sostuvo que el Estado debe facilitar el acceso a un hogar. También remarcó la importancia de cumplir con los compromisos pendientes con quienes llevaban años esperando una respuesta.

La agenda habitacional tuvo además un componente de regularización dominial. En La Punilla se entregaron cinco decretos vinculados con el barrio Viviendas Productivas, mientras que en Santa Rosa del Conlara se otorgaron 40 decretos de regularización y cuatro escrituras.

De esta manera, la recorrida provincial reunió dos dimensiones de la política habitacional: la construcción y adjudicación de nuevas casas y la regularización de situaciones pendientes para que más familias puedan avanzar hacia la titularidad de sus viviendas.