Buscan a un hombre de 55 años que está desaparecido desde el domingo en San Luis

La Comisaría Seccional 1° solicitó colaboración para encontrar a Héctor Rubén Zacarías, de 55 años, con domicilio en la ciudad de San Luis. Según la información policial, el hombre se encuentra ausente de su hogar desde el domingo 1° de noviembre.

La denuncia fue radicada este jueves 5 de noviembre por una mujer conocida del ciudadano, por lo que se inició la búsqueda para establecer su paradero.

Cómo identificarlo

Zacarías es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña, cabello castaño oscuro y ojos oscuros.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón largo de jean azul y una remera del mismo color.

Dónde aportar información

Ante cualquier dato que pueda contribuir a dar con su paradero, se solicita comunicarse con el 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.