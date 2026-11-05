La industria automotriz no logra recuperarse y acumula una caída del 15,5% en 2026

La industria automotriz argentina volvió a mostrar señales de retroceso. Durante octubre se fabricaron 40.426 vehículos, entre automóviles y comerciales livianos, un 14,4% menos que en el mismo mes de 2025, cuando se habían producido 47.205 unidades. Además, el volumen representó una baja del 0,4% frente a septiembre.

Los datos corresponden al informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), que reflejó una contracción sostenida de la actividad. Entre enero y octubre, la producción alcanzó las 360.444 unidades, un 15,5% por debajo del mismo período del año pasado.

La entidad aclaró que las cifras acumuladas incorporan una rectificación de 5.000 unidades en la base de datos informada por una de las empresas asociadas.

También cayeron las exportaciones

El desempeño del sector también estuvo condicionado por el comportamiento del comercio exterior. En octubre, las terminales exportaron 27.793 vehículos, un 1,5% menos que en septiembre y un 6,2% por debajo de octubre de 2025.

Sin embargo, el balance de los primeros diez meses mostró una leve mejora. Entre enero y octubre se enviaron al exterior 230.865 unidades, lo que representó un incremento del 0,6% respecto del mismo período del año anterior.

Las exportaciones continúan siendo un componente central para la industria nacional, que necesita ampliar su presencia en los mercados internacionales para sostener los niveles de actividad.

Menos ventas a las concesionarias

El mercado interno también registró resultados negativos. Durante octubre, las terminales comercializaron 39.333 vehículos a la red de concesionarios, un 9% menos que en septiembre y un 12,2% por debajo del volumen registrado en octubre de 2025.

En el acumulado anual, las entregas alcanzaron las 383.922 unidades, con una caída del 23,2% frente a los primeros diez meses del año pasado.

Este indicador corresponde a las ventas mayoristas de las terminales a sus concesionarios y no debe confundirse con los patentamientos de vehículos realizados por los compradores.

ADEFA pidió mejorar la competitividad

El presidente de la entidad, Rodrigo Pérez Graziano, sostuvo que los resultados reflejan un escenario de reacomodamiento de la actividad, atravesado por la dinámica del mercado doméstico, las condiciones de competitividad de la producción y la evolución del comercio exterior.

“Las exportaciones continúan siendo un pilar estratégico para la industria”, afirmó el directivo. También planteó la necesidad de generar condiciones que permitan competir en igualdad de oportunidades y mejorar el acceso a los mercados externos.

En ese contexto, destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado y mencionó el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la posibilidad de compensar saldos a favor para cancelar deudas aduaneras.

Los números de octubre vuelven a poner de manifiesto las dificultades que atraviesa la industria automotriz argentina, con una producción que sigue por debajo de los niveles del año pasado y un mercado interno que todavía no consigue recuperar dinamismo.