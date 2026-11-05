River visita a Aldosivi con la obligación de ganar para asegurar la localía en los playoffs

River tendrá una prueba importante este jueves cuando visite a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la decimosexta y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026. El Millonario necesita sumar de a tres para sostener el cuarto puesto de la Zona B y asegurarse la posibilidad de definir como local los octavos de final.

El encuentro comenzará a las 15:00, contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra y será televisado por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio llega golpeado después de perder 1-0 ante Boca en la Bombonera, en un Superclásico que terminó con las expulsiones de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta. Ambos defensores deberán cumplir una fecha de suspensión, por lo que el entrenador realizará dos modificaciones obligadas: Giovanni González y Lautaro Rivero ingresarán en sus lugares.

River ya consiguió la clasificación a los playoffs, pero necesita una victoria para mantener el cuarto lugar y tener la ventaja de jugar el primer cruce eliminatorio en el estadio Monumental. Además, el Clausura representa su última oportunidad de conquistar un título que le permita acceder a la próxima Copa Libertadores.

Del otro lado estará un Aldosivi que atraviesa un momento difícil. El conjunto marplatense perdió 2-1 frente a Racing en la fecha anterior y quedó condenado al descenso a la Primera Nacional. Ubicado en el último puesto de la Zona B, con 11 puntos, intentará despedirse de la máxima categoría con una victoria ante su público.

Las formaciones

River saldría a la cancha con Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva y Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. El entrenador será Leonardo Ponzio.

Por su parte, Aldosivi formaría con Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitán y Lucas Castro; Juan Dadín y Andrés Vombergar. El equipo es dirigido por Javier Sanguinetti.

Con objetivos diferentes, ambos equipos cerrarán su participación en la fase regular: River buscará llegar fortalecido a los cruces eliminatorios, mientras que Aldosivi intentará despedirse de Primera con una alegría.