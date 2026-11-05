jueves 5 de noviembre de 2026
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River visita a Aldosivi con la obligación de ganar para asegurar la localía en los playoffs | El Diario de San Luis

Torneo Clausura

River visita a Aldosivi con la obligación de ganar para asegurar la localía en los playoffs

El equipo de Leonardo Ponzio jugará este jueves desde las 15:00 en Mar del Plata, por la última fecha de la Zona B. Después de perder el Superclásico ante Boca, buscará sostener el cuarto puesto y llegar mejor posicionado a los octavos de final. El Tiburón, en tanto, afrontará su último partido en Primera División tras confirmar su descenso.
Por Tomas Álvarez
Deporte

River tendrá una prueba importante este jueves cuando visite a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la decimosexta y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026. El Millonario necesita sumar de a tres para sostener el cuarto puesto de la Zona B y asegurarse la posibilidad de definir como local los octavos de final.

El encuentro comenzará a las 15:00, contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra y será televisado por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio llega golpeado después de perder 1-0 ante Boca en la Bombonera, en un Superclásico que terminó con las expulsiones de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta. Ambos defensores deberán cumplir una fecha de suspensión, por lo que el entrenador realizará dos modificaciones obligadas: Giovanni González y Lautaro Rivero ingresarán en sus lugares.

River ya consiguió la clasificación a los playoffs, pero necesita una victoria para mantener el cuarto lugar y tener la ventaja de jugar el primer cruce eliminatorio en el estadio Monumental. Además, el Clausura representa su última oportunidad de conquistar un título que le permita acceder a la próxima Copa Libertadores.

Del otro lado estará un Aldosivi que atraviesa un momento difícil. El conjunto marplatense perdió 2-1 frente a Racing en la fecha anterior y quedó condenado al descenso a la Primera Nacional. Ubicado en el último puesto de la Zona B, con 11 puntos, intentará despedirse de la máxima categoría con una victoria ante su público.

Las formaciones

River saldría a la cancha con Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva y Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. El entrenador será Leonardo Ponzio.

Por su parte, Aldosivi formaría con Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitán y Lucas Castro; Juan Dadín y Andrés Vombergar. El equipo es dirigido por Javier Sanguinetti.

Con objetivos diferentes, ambos equipos cerrarán su participación en la fase regular: River buscará llegar fortalecido a los cruces eliminatorios, mientras que Aldosivi intentará despedirse de Primera con una alegría.

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