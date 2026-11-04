Colapinto se volvió loco con una Renoleta pintada como su Alpine y terminó manejándola en Brasil

Franco Colapinto protagonizó un divertido momento en Brasil, en la previa del Gran Premio de Fórmula 1. El piloto argentino se encontró con tres fanáticos que viajaron desde Santa Fe en una antigua Renoleta pintada como su monoplaza de Alpine y no dudó en subirse al volante para dar una vuelta.

Los protagonistas de la historia son Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino, tres amigos de Esperanza que emprendieron una travesía de más de 2.000 kilómetros a bordo de un Renault 6 modelo 1977, restaurado y decorado con los colores rosa y celeste de la escudería francesa y el número 43 de Colapinto.

La aventura estuvo cerca de frustrarse por una falla en el alternador. Sin embargo, mecánicos de equipos del Turismo Nacional que competían en Concordia los ayudaron a solucionar el inconveniente y continuar viaje. Un cuarto amigo, Julio Amherdt, los acompañó en un Valiant de 1966.

El momento más esperado llegó en San Pablo, cuando los fanáticos lograron encontrarse con Colapinto. El piloto observó el vehículo, compartió algunas bromas con sus dueños y terminó conduciéndolo por las calles de la ciudad.

La escena quedó registrada en una desopilante cámara a bordo. “Hacete una largada de las tuyas”, le propusieron los fanáticos mientras el argentino aceleraba. Colapinto también preguntó por la radio del vehículo, lo que provocó nuevas risas.

El video rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde los seguidores celebraron la espontaneidad del piloto y la particular iniciativa de los santafesinos.

El encuentro se produjo en la previa del Gran Premio de San Pablo, que se disputará este domingo 8 de noviembre en el circuito de Interlagos, donde Colapinto volverá a competir ante una importante presencia de hinchas argentinos.