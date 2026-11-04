River define su futuro: Di Carlo habló de Ponzio y no descartó el regreso de Ramón Díaz

El futuro del banco de River Plate volvió a quedar en el centro de la escena. Después de la derrota ante Boca en el Superclásico, el presidente de la institución, Stefano Di Carlo, se refirió a la continuidad del entrenador y dejó abierta la posibilidad de que haya cambios de cara a la próxima temporada.

En declaraciones recientes, el dirigente explicó que la situación actual forma parte de una transición y que la evaluación definitiva se realizará al cierre del año. En ese escenario, tampoco descartó un eventual regreso de Ramón Díaz, uno de los entrenadores más importantes de la historia del club.

Di Carlo explicó la situación de Ponzio

“Esto es hasta fin de año, ahí analizaremos si es Ponzio o si es otro”, expresó Di Carlo al referirse al futuro del actual entrenador.

El presidente también defendió la decisión de darle la conducción del plantel al exmediocampista y destacó sus condiciones para ocupar el cargo.

“Él tenía la vocación de hacer esto y nosotros vemos que tiene aptitud, calidad humana y conocimiento de lo que es River”, señaló.

Además, remarcó que Ponzio conoce profundamente la institución porque atravesó distintas etapas de su historia, tanto las más difíciles como las más exitosas.

Ramón Díaz, una posibilidad que sigue abierta

La eventual vuelta de Ramón Díaz también forma parte de las alternativas que se mencionan en Núñez. El riojano es uno de los técnicos más ganadores de la historia de River y su nombre volvió a aparecer en las conversaciones sobre el futuro del equipo.

Di Carlo no cerró esa posibilidad, aunque tampoco confirmó contactos ni avances para concretar un eventual regreso.

Por ahora, la dirigencia mantiene la postura de esperar hasta el final de la temporada antes de tomar una decisión sobre quién estará al frente del plantel profesional durante 2027.

El Clausura, la prioridad inmediata

Mientras se define el futuro institucional del cuerpo técnico, River todavía tiene objetivos deportivos por delante. El equipo buscará cerrar de la mejor manera su participación en el Torneo Clausura y aprovechar las últimas posibilidades de pelear por el título.

La derrota ante Boca profundizó las dudas alrededor del ciclo de Ponzio, pero desde la dirigencia sostienen que el análisis no se realizará de manera anticipada.

Así, el cierre de 2026 será determinante para conocer si el actual entrenador continúa en el cargo o si River apuesta por otro nombre para encarar la próxima temporada.