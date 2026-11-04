Poggi destacó la educación, la vivienda y el emprendedurismo como prioridades de gestión

El gobernador Claudio Poggi encabezó este martes en Tilisarao una nueva jornada de capacitación de la tercera edición de Mi Próximo Paso y Mi Primer Emprendimiento, dos programas provinciales orientados a acompañar proyectos productivos y de servicios.

Durante la actividad, el mandatario resumió tres de los ejes que, según planteó, ocupan un lugar central en la gestión provincial: educación, vivienda y emprendedurismo.

“Hemos priorizado la educación, la vivienda y el emprendedurismo”, sostuvo Poggi frente a los participantes reunidos en la sede de la UPrO.

El Gobernador también puso el foco en la necesidad de sostener el esfuerzo personal detrás de cada proyecto y remarcó que el objetivo oficial es que los emprendimientos puedan consolidarse, generar ingresos y, eventualmente, nuevos puestos de trabajo.

La propuesta provincial atraviesa ahora una de sus etapas centrales. Tras la inscripción realizada durante octubre, los participantes deberán completar un proceso de capacitación, elaboración del plan de negocios y acompañamiento mediante mentorías.

Esta instancia se extenderá hasta el 31 de enero y será determinante para definir qué proyectos estarán en condiciones de avanzar hacia la siguiente fase.

Cada iniciativa contará con un mentor asignado para acompañar a los emprendedores durante la formación, la formulación del proyecto y la posterior puesta en marcha.

Poggi explicó que el objetivo es que el financiamiento no funcione de manera aislada, sino acompañado por herramientas que permitan reducir la improvisación y mejorar las posibilidades de sostenibilidad de cada emprendimiento.

La tercera etapa comenzará el 1° de febrero, cuando los participantes podrán presentar formalmente sus proyectos y la documentación requerida a través de una plataforma digital.

Durante ese mes se realizará la evaluación administrativa y técnica de las propuestas. A partir del 1° de marzo está previsto el inicio de la entrega de créditos para aquellos proyectos que resulten aprobados.

El programa contempla además una instancia posterior de acompañamiento, con la continuidad de las mentorías durante el proceso de inversión y puesta en marcha.

Entre los contenidos de la capacitación también aparece el uso de nuevas herramientas tecnológicas. Poggi mencionó específicamente a la inteligencia artificial y señaló que su utilización formará parte de los conocimientos que podrán incorporar los participantes.

La actividad desarrollada en Tilisarao forma parte de una serie de encuentros presenciales de esta tercera edición. En Villa Mercedes, por ejemplo, más de 8.000 emprendedores participaron de una jornada similar realizada esta semana en el Parque La Pedrera.

La apuesta oficial apunta así a combinar capacitación, planificación, financiamiento y acompañamiento posterior, con la intención de que los proyectos no se limiten al acceso a un crédito, sino que puedan sostenerse una vez puestos en marcha.