San Luis habilitó un beneficio para pagar deudas provinciales con saldos a favor de Ingresos Brutos

El Gobierno de San Luis habilitó un nuevo beneficio fiscal que permitirá a los contribuyentes de Ingresos Brutos utilizar sus saldos a favor para cancelar deudas de distintos impuestos provinciales, mediante la emisión de certificados de crédito fiscal transferibles.

La medida fue implementada por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) y forma parte del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), establecido por la Ley N° VIII-1210-2026.

Podrán acceder quienes hayan declarado saldos a favor al 31 de mayo de 2026, tanto contribuyentes directos de Ingresos Brutos como aquellos comprendidos en el Convenio Multilateral con sede en San Luis.

Los créditos fiscales podrán aplicarse a deudas correspondientes a obligaciones anteriores a esa fecha de los impuestos Inmobiliario, Automotores, Acoplados y Motocicletas, Ingresos Brutos y Sellos.

Una de las principales características del sistema es que los certificados podrán transferirse, lo que permitirá aprovechar los créditos acumulados para afrontar obligaciones tributarias, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa.

El procedimiento fue reglamentado mediante la Resolución General N° 021-DPIP-MHIP-2026 y establece como fecha límite para solicitar el beneficio el 31 de marzo de 2027.

Los interesados pueden consultar los requisitos y el procedimiento en el sitio oficial de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, dentro de la sección Normativa, apartado Resoluciones