Murió Jesús de Miguel tras el fuerte choque que sufrió durante un partido en España

El fútbol español quedó conmocionado este martes por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien no logró recuperarse de las graves consecuencias sufridas tras un violento choque durante el partido frente al FC Andorra.

El futbolista, de 30 años, permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. El club confirmó que falleció este martes 3 de noviembre a las 8 de la mañana.



Horas antes, la institución había informado que su estado había sufrido un empeoramiento neurológico, después de permanecer en condición crítica desde el episodio ocurrido durante el encuentro.

El accidente se produjo en los minutos finales del partido entre Tenerife y Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

De Miguel fue a disputar una pelota y recibió el impacto del arquero Jesús Owono, quien salió con la pierna en alto. El delantero cayó inconsciente sobre el césped y debió recibir asistencia médica inmediata.

Según quedó asentado en el acta arbitral, el arquero fue expulsado por impactar sobre su rival “con uso de fuerza excesiva” mientras la pelota estaba en disputa. El encuentro terminó suspendido después de la gravedad de lo ocurrido.

El delantero fue estabilizado inicialmente en el estadio y trasladado en ambulancia al hospital, donde ingresó en terapia intensiva después de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

La evolución generó preocupación durante toda la noche. Primero, el Tenerife había comunicado que permanecía estable dentro de la gravedad, pero durante la madrugada informó que su cuadro neurológico había empeorado.

Pocas horas después llegó la confirmación de su fallecimiento.

El Tenerife expresó su dolor y pidió respeto por la privacidad de la familia del jugador. Desde el Andorra también difundieron un mensaje de condolencias y señalaron que la institución estaba “con el corazón roto y devastada”.

De Miguel había nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996 y había desarrollado buena parte de su carrera en distintas categorías del fútbol español.

Pasó por clubes como Leganés, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas de Salamanca y Castellón antes de llegar al Tenerife, donde se había consolidado como una de las referencias ofensivas del equipo.

Su muerte provocó una inmediata ola de mensajes de clubes, futbolistas e instituciones y volvió a poner al fútbol español frente a una de sus jornadas más dolorosas.