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Tragedia

Un joven murió mientras trabajaba con una pala cargadora en el norte de San Luis

Mauricio Heredia, vecino de San Francisco del Monte de Oro, perdió la vida este jueves en una zona rural de Santa Bárbara, cerca de San Martín. La Justicia intenta determinar cómo ocurrió el accidente.
Un joven, que había sido padre hace menos de un año, se arrojó de una pala cargadora fuera de control y murió
Un joven, que había sido padre hace menos de un año, se arrojó de una pala cargadora fuera de control y murió
Por Christelle Yasmin Videla
Policiales

Un joven trabajador murió este jueves por la tarde en un accidente ocurrido mientras realizaba tareas con una pala cargadora en una zona rural del norte de San Luis.

La víctima fue identificada como Mauricio Heredia, vecino de San Francisco del Monte de Oro, quien había sido padre hacía menos de un año.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 en el paraje Santa Bárbara, a unos 14 kilómetros de la localidad de San Martín y en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 2, que conecta esa zona con Quines.

La Policía llegó tras un llamado

La alerta ingresó mediante una comunicación telefónica a la Comisaría de San Martín.

Efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar y, al arribar, constataron el fallecimiento del trabajador.

Desde entonces comenzaron las actuaciones para reconstruir qué ocurrió en los minutos previos al accidente.

Investigan cómo ocurrió

Una de las hipótesis que trascendió indica que Heredia se encontraba trabajando con una pala cargadora y que, por circunstancias que todavía deben establecerse, habría intentado descender o arrojarse de la máquina.

Sin embargo, esa mecánica todavía no fue confirmada oficialmente y forma parte de las circunstancias que deberán determinar los investigadores.

Por ese motivo, hasta el momento no se informó de manera definitiva si existió una falla mecánica, una pérdida de control del vehículo o alguna otra situación que haya desencadenado el accidente.

Conmoción en la zona

La noticia provocó pesar especialmente en San Francisco del Monte de Oro, donde residía el joven.

Heredia había formado recientemente una familia y era padre de una niña de menos de un año.

La investigación continuará ahora con el objetivo de establecer con precisión cómo se produjo el accidente laboral y qué ocurrió con la maquinaria en los instantes previos a la muerte del trabajador.

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