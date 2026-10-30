Poggi confirmó que 70 familias de Villa Mercedes recibirán sus viviendas antes de Navidad

La cuenta regresiva para cumplir el sueño de la casa propia ya comenzó para 70 familias de Villa Mercedes. El gobernador Claudio Poggi confirmó que el sábado 19 de diciembre recibirán las llaves de sus nuevas viviendas, por lo que podrán mudarse antes de Navidad.

El anuncio se realizó este jueves, durante un acto en el que el Mandatario entregó las resoluciones de preadjudicación a los beneficiarios del programa habitacional Tenemos Futuro.

Las familias habían resultado seleccionadas mediante sorteos públicos y posteriormente completaron el proceso de verificación de los requisitos establecidos por la Ley de Viviendas.

Las familias ya conocen sus futuros hogares

Durante el encuentro, Poggi explicó que resultar sorteado no implica automáticamente acceder a una vivienda, ya que primero deben validarse los datos declarados en la inscripción.

Entre las condiciones fundamentales se encuentran acreditar diez años de residencia en San Luis y no poseer una vivienda propia.

Una vez completado ese procedimiento, las 70 familias quedaron formalmente preadjudicadas.

“Hoy podemos decir que son preadjudicatarios de su casa. Es una alegría compartida porque estamos cumpliendo con la palabra empeñada”, expresó el Gobernador.

También invitó a los beneficiarios a recorrer las construcciones e imaginar cómo organizarán sus futuros hogares.

Cómo serán las nuevas viviendas

Las unidades habitacionales cuentan con una superficie cubierta de aproximadamente 57 metros cuadrados y están distribuidas en tres ambientes.

Cada casa dispone de dos dormitorios, cocina-comedor integrada al estar, baño y un espacio destinado al lavarropas.

Las construcciones se encuentran en su etapa final. En algunas viviendas restan trabajos de pintura, mientras que en otras se están instalando accesorios y griferías.

La entrega de las llaves está prevista para el 19 de diciembre, fecha en la que las familias podrán comenzar a mudarse.

Poggi anunció otras 300 viviendas para Villa Mercedes

Durante la actividad, el Gobernador también adelantó que la Provincia avanzará con una licitación para construir otras 300 viviendas en Villa Mercedes.

Según explicó, la previsión es que las obras comiencen a desarrollarse dentro de los próximos 90 días.

Además, confirmó que continuarán los sorteos y las verificaciones de documentación para determinar quiénes serán los próximos beneficiarios del programa.

“No vamos a dejar de trabajar hasta cumplir con el último inscripto del plan ‘Tenemos Futuro’”, aseguró.

De esta manera, el Gobierno provincial ratificó la continuidad de su política habitacional, mientras las primeras 70 familias de Villa Mercedes se preparan para celebrar las próximas fiestas de fin de año en sus nuevas casas.