Poggi recorrerá seis localidades con obras, inauguraciones y nuevos convenios

El gobernador Claudio Poggi encabeza este viernes una nueva gira institucional por seis localidades de San Luis, con inauguraciones, recorridas de obras y la firma de convenios en una agenda que tendrá como eje al programa Construyendo con Tu Pueblo.

La recorrida comenzó por la mañana y contempla actividades en Tilisarao, Concarán, Villa Larca, Papagayos, El Volcán y Potrero de los Funes.

Poggi viaja acompañado por 35 trabajadores de los ministerios de Gobierno y de Hacienda e Infraestructura Pública, en el tradicional colectivo utilizado para las giras por el interior.

Obras en seis localidades

La primera parada será Tilisarao, donde está prevista la inauguración de una obra de adoquinado.

Luego, la comitiva llegará a Concarán, donde el Gobernador recorrerá los trabajos que se ejecutan en el predio del ferrocarril.

En esa localidad también será habilitado un pozo público de agua, junto con San Luis Agua, y se pondrá en funcionamiento un nuevo troncal de telecomunicaciones de CyT para reforzar la conectividad.

La agenda continuará en Villa Larca, con una visita a la reconstrucción del playón deportivo.

El municipio había anticipado que esa intervención, ejecutada mediante Construyendo con Tu Pueblo, se encontraba próxima a ser inaugurada.

Papagayos, El Volcán y Potrero

En Papagayos, Poggi participará de la presentación de las mejoras realizadas en el salón del Camping Municipal.

También está prevista la firma de un convenio entre el Municipio y el Ministerio de Educación.

Por la tarde, la gira continuará en El Volcán, donde se ejecutan trabajos de pavimentación en el sector de El Badén.

El cierre será en Potrero de los Funes, con la inauguración de otra intervención realizada a través del programa provincial.

El esquema de financiamiento

Construyendo con Tu Pueblo fue lanzado en 2024 y funciona mediante un esquema en el que la Provincia aporta el 50% del financiamiento y cada municipio completa la inversión, define la obra y se encarga de ejecutarla.

“El municipio diseña, planifica y ejecuta, con lo que no solo suma obra pública, también genera trabajo”, sostuvo Poggi antes de comenzar la recorrida.

El programa viene siendo utilizado para pavimento, recuperación de espacios públicos, infraestructura urbana y otras intervenciones definidas por las administraciones locales.

A mediados de octubre, el Gobierno renovó convenios con 14 municipios y anunció una inversión conjunta superior a $1.500 millones para una nueva etapa de obras.

Poggi volvió a poner además el acento en la relación directa con los municipios.

“Es una muestra más de institucionalidad, porque el Gobierno articula con los municipios”, afirmó, y destacó la importancia de mantener presencia en las localidades del interior y contacto con los vecinos.

La gira de este viernes vuelve a condensar esa estrategia: obras relativamente acotadas en escala, ejecutadas por los municipios y con financiamiento compartido, distribuidas en distintas localidades de la provincia.

Con seis paradas en una misma jornada, el Gobierno busca sostener la continuidad del programa y mostrar resultados concretos de los acuerdos firmados con los intendentes.