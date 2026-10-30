León XIV recorrerá Córdoba en Papamóvil y esperan hasta 800 mil fieles en FAdeA

Córdoba terminó de definir cómo será el recorrido del papa León XIV durante su visita del martes 10 de noviembre, una jornada para la que se prepara un operativo especial ante la llegada de cientos de miles de personas desde distintos puntos del país y países vecinos.

La organización estableció cuatro grandes espacios para acompañar al Pontífice: la misa en FAdeA, el recorrido del Papamóvil por el centro, el saludo desde el Arzobispado y el encuentro en la Catedral.

Por la magnitud esperada, el Arzobispado, el Gobierno de Córdoba y la Municipalidad recomendaron elegir con anticipación un solo punto de participación. Los cortes y la concentración de personas harán muy difícil trasladarse de un sector a otro durante la jornada.

La misa podría reunir a 800 mil personas

La actividad comenzará en realidad durante la tarde del lunes 9.

Las puertas del predio de FAdeA abrirán a las 18, tanto por el acceso norte de avenida Fuerza Aérea como por el acceso sur de La Donosa. La Vigilia Joven comenzará desde las 19 y continuará durante la noche.

El martes, León XIV aterrizará a las 9 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella y una hora después celebrará la misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Ese horario forma parte del itinerario oficial difundido por la Santa Sede.

Antes de la celebración recorrerá sectores del predio en Papamóvil para acercarse a los asistentes.

La organización estima que unas 800 mil personas podrían concentrarse en FAdeA, que estará dividido en cuadrantes y contará con más de 50 pantallas para seguir la ceremonia y el resto de la visita.

Para ingresar a la vigilia y la misa, la web oficial dispone un sistema de inscripción previa.

También se recomienda llevar agua, comida, ropa cómoda, protector solar, repelente, medicamentos personales y documentación. Estarán permitidas las bolsas de dormir, reposeras y sillas plegables, pero no las carpas.

El recorrido del Papamóvil por Córdoba

Después de la misa, alrededor de las 11:45, comenzará el traslado hacia el centro de la ciudad.

La primera parte será dentro de la cápsula de seguridad hasta el sector de avenida Colón. Luego, en Colón y Santa Fe, León XIV subirá al Papamóvil para iniciar el tramo abierto al público.

El recorrido continuará por avenida Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, hasta llegar al Arzobispado.

El Papamóvil avanzará a baja velocidad y el público podrá ubicarse en los sectores peatonales habilitados a lo largo de la traza.

Ese será uno de los momentos con mayor posibilidad de observar de cerca al Pontífice fuera del predio de la misa.

El saludo desde el Arzobispado

Una vez concluido el recorrido, León XIV ingresará al Arzobispado de Córdoba.

Alrededor de las 12:30 está previsto que salga al balcón para saludar a los fieles. La organización habilitará el corredor de Hipólito Yrigoyen hacia Plaza España, con capacidad estimada para unas 200 mil personas.

También habrá pantallas para seguir las actividades que se desarrollen durante la mañana.

Las autoridades señalaron que, por los cortes y las restricciones de circulación, quienes elijan ese punto deberían permanecer allí y evitar intentar llegar posteriormente a la Catedral.

El último encuentro será en la Catedral

A las 15:15, el Papa encabezará el encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Antes de llegar realizará otro breve traslado en Papamóvil desde el Arzobispado, tomando Vélez Sarsfield y luego 27 de Abril.

La actividad eclesiástica será de carácter reservado, pero los fieles podrán acompañarla desde Plaza San Martín, detrás de los vallados previstos por la organización. Allí el aforo será mucho más reducido, con una estimación cercana a las 15 mil personas.

Después del encuentro, León XIV se trasladará nuevamente bajo el esquema de seguridad hacia el aeropuerto.

El vuelo hacia Buenos Aires está programado oficialmente para las 16:55, con llegada a Aeroparque a las 18:10.

Una ciudad preparada para una jornada excepcional

La recomendación oficial es clara: planificar el viaje, elegir previamente dónde esperar al Papa y llegar con varias horas de anticipación.

La organización advirtió además que la señal de telefonía móvil podría verse afectada por la concentración masiva de personas, por lo que aconsejó descargar previamente mapas, accesos y recomendaciones desde la página oficial de la visita.

Córdoba se prepara así para una de las mayores movilizaciones de los últimos años. En pocas horas, León XIV pasará por FAdeA, recorrerá parte del centro en Papamóvil, saludará desde el Arzobispado y cerrará su actividad pública en la Catedral antes de regresar a Buenos Aires.