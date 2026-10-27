El Gobierno modificó los subsidios de luz y gas y San Luis está entre las provincias alcanzadas

El Gobierno nacional oficializó este martes cambios en los subsidios a los servicios de electricidad y gas natural, con nuevas condiciones que tendrán impacto en distintas regiones del país, incluida la provincia de San Luis.

Las modificaciones fueron establecidas por la Secretaría de Energía mediante las resoluciones 299 y 300/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y contemplan una ampliación del consumo eléctrico subsidiable para zonas cálidas y una reformulación de los beneficios del régimen de Zona Fría.

El objetivo, según explicó el Ejecutivo, es adecuar las bonificaciones a las condiciones climáticas de cada región y concentrar la asistencia en los hogares de menores ingresos.

Cuáles son los nuevos límites de consumo eléctrico

La Resolución 300/2026 establece diferentes topes de consumo subsidiable según la clasificación climática de cada localidad.

En las zonas consideradas muy cálidas, el límite será de 500 kilovatios hora (kWh) mensuales entre noviembre y abril.

Para las regiones clasificadas como cálidas, el consumo subsidiable será de 300 kWh por mes durante todo el año, con una ampliación a 370 kWh en diciembre, enero y febrero.

Los nuevos límites responden al mayor uso de equipos de refrigeración durante los meses de altas temperaturas.

La medida alcanza a 2.371.941 usuarios residenciales de 15 provincias, entre ellas San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

La aplicación dependerá de la clasificación bioambiental de cada zona y de los requisitos del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Qué pasará con los descuentos de Zona Fría

En paralelo, la Resolución 299/2026 reglamentó el nuevo esquema de bonificaciones para usuarios de gas natural y gas propano por redes.

El sistema contempla dos beneficios principales:

Descuento del 50%: destinado a usuarios residenciales de la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna. Se calcula sobre el precio del gas consumido y no sobre el importe total de la factura.

Bonificación adicional del 20%: dirigida a hogares que cumplan los requisitos del régimen de subsidios focalizados y estén ubicados en las subzonas climáticas comprendidas por la normativa. Se aplica sobre el precio del gas correspondiente a los consumos base establecidos.

Para acceder al beneficio adicional, los hogares deberán estar inscriptos en el registro de subsidios y cumplir las condiciones socioeconómicas exigidas, entre ellas el límite de ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales mensuales.

Cómo impactarán las medidas en San Luis

La provincia figura entre las 15 jurisdicciones contempladas en la actualización de los bloques de consumo eléctrico subsidiable.

En cuanto al gas, los hogares puntanos que dejaron de estar comprendidos en la Zona Fría ampliada podrán acceder a la bonificación adicional del 20% si reúnen los requisitos de ingresos, inscripción y ubicación climática.

Esto no significa que todos los usuarios de San Luis recibirán automáticamente los mismos descuentos. La aplicación dependerá de las condiciones particulares de cada suministro.

La Secretaría de Energía elaborará un padrón de beneficiarios mediante el cruce de información del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados. Posteriormente, las distribuidoras deberán aplicar las bonificaciones correspondientes en las facturas.

Con estas modificaciones, el Gobierno nacional avanza en la reorganización de los subsidios energéticos, diferenciando los beneficios según las condiciones climáticas y la situación económica de los hogares.