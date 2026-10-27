Barcelona fue sancionado por negociar con Julián Álvarez y deberá pagar una insólita multa

La novela entre Barcelona, Atlético de Madrid y Julián Álvarez sumó un nuevo capítulo. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) resolvió sancionar al conjunto catalán por irregularidades en las gestiones para incorporar al delantero argentino, aunque la multa establecida fue de apenas 602 euros.

La resolución llegó después de una denuncia presentada por Atlético de Madrid a fines de julio, cuando Barcelona intentaba avanzar en las negociaciones para quedarse con el campeón del mundo.

El club madrileño acusó a la institución catalana de incumplir el reglamento que regula los contactos con futbolistas que mantienen contratos vigentes con otros equipos.

Por qué Barcelona recibió la sanción

La normativa establece que un club interesado en contratar a un jugador debe comunicar previamente y por escrito sus intenciones a la institución con la que el futbolista tiene contrato.

Según la denuncia del Atlético de Madrid, Barcelona no cumplió con ese procedimiento durante las gestiones por Julián Álvarez.

Tras analizar el expediente, la Federación Española consideró que correspondía aplicar una sanción económica por una infracción leve.

La resolución se fundamentó en el artículo 133 del Código Disciplinario, que contempla multas de hasta 602 euros, además de otras posibles sanciones deportivas.

Finalmente, el organismo optó por imponer la multa máxima prevista para esa categoría de incumplimiento.

Un antecedente similar con Antoine Griezmann

No es la primera vez que ambos clubes protagonizan una controversia de estas características.

En 2019, Atlético de Madrid también denunció al Barcelona por las negociaciones que terminaron con la incorporación del delantero francés Antoine Griezmann.

En aquella oportunidad, el club catalán recibió una multa de apenas 300 euros, una cifra igualmente reducida en comparación con los montos que se manejan en el mercado europeo.

El nuevo episodio se conoce en medio de las repercusiones por el futuro de Julián Álvarez, quien continúa vinculado al Atlético de Madrid.

Aunque Barcelona no consiguió concretar su incorporación durante el último mercado de pases, las gestiones por el delantero argentino terminaron provocando una sanción que, por su escaso monto, llamó la atención en el fútbol español.