Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y volvió a poner a Inglaterra en la cima

Harry Kane alcanzó finalmente el reconocimiento individual más importante de su carrera. El delantero del Bayern Múnich y capitán de Inglaterra ganó el Balón de Oro 2026 y fue consagrado este lunes como el mejor futbolista del mundo.

La ceremonia se realizó en el London Palladium, escenario elegido para celebrar la 70ª edición del premio y, por primera vez en la historia, sacar la gala de Francia. La elección de Londres rindió homenaje a Stanley Matthews, ganador de la primera edición en 1956.

Kane, de 33 años, quedó por delante del francés Kylian Mbappé, que terminó segundo, y del español Lamine Yamal, tercero. Rodri ocupó el cuarto puesto y Lionel Messi, a los 39 años, completó los cinco primeros lugares.

La distinción terminó con una espera de 25 años para el fútbol inglés. El último jugador de esa nacionalidad que había conquistado el Balón de Oro era Michael Owen, en 2001.

Una temporada marcada por los goles

Los números de Kane fueron determinantes.

El delantero convirtió 61 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich durante la temporada 2025/26 y ayudó al equipo alemán a conquistar la Bundesliga y la Copa de Alemania. Sumando sus actuaciones con Inglaterra, terminó el período con 73 tantos entre club y selección.

También tuvo una actuación destacada durante el Mundial 2026. Marcó seis goles y fue una de las piezas centrales de la selección inglesa, que alcanzó las semifinales.

La combinación de rendimiento individual, continuidad y títulos terminó inclinando la votación de los periodistas que participan de la elección organizada por France Football junto con UEFA.

Para Kane, además, significó romper una barrera que había acompañado buena parte de su carrera.

Durante años fue señalado como uno de los mejores delanteros de su generación, aunque su falta de grandes títulos colectivos había quedado instalada como uno de los principales cuestionamientos alrededor de su trayectoria. Su etapa en Alemania modificó ese escenario.

Putellas volvió a quedarse con el premio femenino

La otra gran protagonista de la noche fue Alexia Putellas, quien conquistó el Balón de Oro femenino por tercera vez en su carrera.

La española ya lo había ganado en 2021 y 2022 y volvió a quedarse con el máximo reconocimiento después de una temporada en la que fue determinante para Barcelona antes de continuar su carrera en London City Lionesses.

Putellas cerró así una campaña en la que conquistó el triplete con el conjunto catalán y volvió a instalarse en lo más alto del fútbol femenino mundial.

Yamal, De la Fuente y Unai Simón también fueron premiados

La gala entregó además las principales distinciones de la temporada.

Lamine Yamal volvió a quedarse con el reconocimiento al mejor futbolista joven, mientras que Vicky López obtuvo el premio equivalente en la categoría femenina.

El español Unai Simón fue elegido mejor arquero masculino y Cata Coll recibió la distinción entre las mujeres.

En los bancos de suplentes, Luis de la Fuente fue reconocido como mejor entrenador del fútbol masculino, después de conducir a España durante una temporada marcada por el Mundial, mientras Pere Romeu obtuvo el galardón femenino.

Paris Saint-Germain fue elegido como el mejor club masculino y Barcelona recibió el premio entre los equipos femeninos.

El inglés Bukayo Saka, en tanto, recibió el Premio Sócrates por su trabajo en iniciativas sociales y humanitarias.

El premio que faltaba en la carrera de Kane

La consagración en Londres adquiere una dimensión especial por el recorrido del delantero.

Kane construyó la mayor parte de su historia en Tottenham, donde se convirtió en uno de los máximos goleadores del fútbol inglés, pero debió esperar hasta su transferencia al Bayern Múnich para comenzar a sumar los grandes títulos que faltaban en su palmarés.

Este lunes consiguió el reconocimiento individual más importante.

Después de 73 goles en una temporada, títulos en Alemania y otra actuación decisiva con Inglaterra, Harry Kane se convirtió en el nuevo dueño del Balón de Oro y devolvió el premio al fútbol inglés después de un cuarto de siglo.