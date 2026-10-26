Quién es Iván Tabella, el detenido por un femicidio e investigado por otra muerte

Una gorra, el cabello largo, cámaras de seguridad y el rastro de un teléfono celular terminaron colocando a Renato Iván Tabella en el centro de dos investigaciones separadas por casi 700 kilómetros.

El joven cordobés fue detenido durante la noche del domingo en un hotel de la calle Presidente Perón al 1500, en el centro de Buenos Aires. Ya tenía pedido de captura por el femicidio de Daniela Villalba, ocurrido en barrio Cofico, y ahora los investigadores buscan determinar si también estuvo involucrado en la muerte de Tatiana Micaela Fernández, encontrada horas antes en un departamento de Retiro.

La conexión entre ambos casos apareció cuando las fuerzas de Córdoba y Buenos Aires comenzaron a comparar información.

Las dos mujeres habían mantenido encuentros con un hombre identificado como “Iván”. En ambos departamentos los cuerpos fueron encontrados cubiertos con sábanas, las habitaciones no presentaban un desorden significativo y faltaban los teléfonos celulares de las víctimas.

Son coincidencias relevantes para la investigación, aunque por sí solas no determinan la responsabilidad penal del sospechoso en los dos hechos.

Las cámaras que lo pusieron bajo sospecha

La investigación comenzó a cerrarse sobre Tabella después del crimen de Daniela Villalba.

La mujer, de 29 años, fue encontrada muerta en su departamento de bulevar Las Heras, en barrio Cofico. Presentaba una herida de arma blanca en el cuello y su cuerpo estaba sobre una cama, cubierto con una sábana.

Antes del hallazgo, recolectores de residuos habían encontrado en la zona céntrica una valija y otros elementos con manchas de sangre, lo que abrió una de las primeras líneas investigativas.

Las cámaras del edificio y de distintos puntos de Córdoba permitieron seguir a un hombre que ingresó y salió del inmueble y reconstruir después parte de su recorrido.

Según la investigación, las imágenes también lo registraron trasladando una valija que posteriormente habría sido descartada.

Con esos registros, datos telefónicos y otras pruebas, los investigadores lograron identificar a Tabella. El fiscal cordobés Pablo Camacho ordenó entonces su captura.

El viaje a Buenos Aires

Para ese momento, el sospechoso ya no estaba en Córdoba.

Los investigadores establecieron que había viajado en colectivo hacia Buenos Aires utilizando su propia documentación y que continuaba usando su teléfono celular.

El seguimiento de las antenas permitió reconstruir sus movimientos en la Capital Federal.

Pero durante esa búsqueda apareció un nuevo caso.

El domingo por la mañana, Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, fue encontrada sin vida en un departamento de alquiler temporario de Libertad al 1200, en Retiro.

Una amiga de la joven explicó que ambas ejercían el trabajo sexual y utilizaban el departamento para recibir clientes. Tatiana había mantenido la noche anterior un encuentro con un hombre llamado “Iván”, contactado a través de una plataforma.

Cuando la amiga dejó de recibir respuestas, fue hasta el departamento. Como la puerta estaba cerrada con llave, llamó a un cerrajero y al ingresar encontró el cuerpo.

El teléfono celular de Tatiana tampoco estaba en el lugar.

Más de 17 rastros bajo análisis

La Policía de la Ciudad levantó en el departamento de Retiro más de 17 rastros considerados de interés, incluidos elementos que permitirán obtener o comparar perfiles genéticos.

La investigación porteña debe todavía establecer de manera definitiva la causa de muerte de Fernández y determinar qué relación existe entre esos rastros y el detenido.

Fue entonces cuando las autoridades cordobesas alertaron a sus pares de Buenos Aires sobre las similitudes con el crimen de Villalba.

El cruce de cámaras, información telefónica y los datos aportados sobre “Iván” aceleraron la búsqueda.

Lo encontraron en la habitación de un hotel

El rastreo del celular permitió ubicar al sospechoso en las inmediaciones de Presidente Perón al 1500.

Los investigadores revisaron las cámaras de un hotel y reconocieron al hombre que buscaban. Finalmente ingresaron al establecimiento y concretaron la detención.

Tabella se encontraba en una habitación del Hotel Centro. Durante el procedimiento fueron secuestrados teléfonos celulares, documentación, dinero, prendas de vestir y tarjetas SIM que serán sometidas a peritajes.

La captura fue resultado de un operativo coordinado entre la Policía de Córdoba y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Quién es Iván Tabella

Los datos conocidos hasta ahora indican que Tabella es cordobés y no registraba antecedentes penales, según informó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Fuentes vinculadas con la investigación señalaron que era oriundo del interior provincial y que se había instalado recientemente en la capital cordobesa.

También trascendió que no tenía empleo formal registrado. Algunos medios cordobeses señalaron que anteriormente practicaba BMX y que había llegado a Córdoba en busca de trabajo, aunque esos aspectos de su vida personal no forman parte de las pruebas centrales de las causas.

Por ahora, tampoco existe un móvil confirmado.

“No tenemos elementos para establecer el móvil”, advirtió Quinteros al hablar de las coincidencias entre los dos episodios.

Dos causas y una pregunta central

En Córdoba, Tabella quedó formalmente bajo investigación por el femicidio de Daniela Villalba y deberá responder ante el fiscal Pablo Camacho.

En Buenos Aires, en cambio, la pesquisa sobre Tatiana Fernández todavía debe completar pericias, determinar judicialmente las circunstancias de su muerte y establecer si las evidencias permiten atribuírsela al mismo sospechoso.

Las cámaras, los teléfonos, los perfiles genéticos y las coincidencias entre ambas escenas serán ahora piezas centrales.

La detención terminó una búsqueda que atravesó dos jurisdicciones. Lo que comienza es una etapa distinta: probar judicialmente hasta dónde llega la responsabilidad de Tabella y determinar si los dos casos que hoy parecen conectados responden efectivamente a un mismo autor.