Encontraron muertos a tres niños de 4 y 5 años en una laguna y la Justicia investiga qué pasó

Una tragedia conmocionó a la localidad de Corzuela, en la provincia de Chaco, donde tres niños de entre 4 y 5 años fueron encontrados sin vida en una laguna, después de permanecer desaparecidos durante varias horas.

Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; su hermano Román Bautista Valdez, de 4; y su primo Josué Cáceres, también de 4 años.

El dramático episodio ocurrió el domingo 25 de octubre. Los menores habían salido de una vivienda familiar y, al advertir que no regresaban, sus allegados dieron aviso a la Policía.

La búsqueda terminó con el hallazgo de los tres cuerpos

Según la información policial difundida por Noticias Argentinas, el padre de los dos hermanos se había ausentado de la localidad para asistir a un familiar enfermo y había dejado a los pequeños al cuidado de su suegra.

Cuando regresó, alrededor de las 19:30, fue informado de que los niños habían salido de la casa y se desconocía su paradero.

Ante la situación, efectivos policiales y familiares iniciaron un operativo de búsqueda en distintos sectores de Corzuela.

Un aviso de un vecino permitió orientar los rastrillajes hacia una laguna de la localidad, donde finalmente fueron encontrados los cuerpos durante la noche.

La Justicia ordenó las autopsias

La investigación quedó a cargo del Equipo de Investigación Fiscal N.º 3, encabezado por la fiscal Gabriela Rafart Antón, quien dispuso las primeras diligencias para esclarecer lo sucedido.

Entre las medidas ordenadas se encuentra la realización de las autopsias, que permitirán establecer las causas de los fallecimientos.

Los investigadores también buscan reconstruir los movimientos de los tres niños desde que salieron de la vivienda hasta el momento del hallazgo.

Por el momento, no se determinaron oficialmente las circunstancias en las que los menores ingresaron al agua, por lo que la Justicia continúa reuniendo testimonios y elementos de prueba.

La muerte de los tres pequeños provocó una profunda conmoción entre los habitantes de Corzuela, mientras las autoridades avanzan con la investigación para establecer cómo ocurrió la tragedia.