lunes 26 de octubre de 2026
Muy nuboso 21.8ºc | San Luis, AR
El papa León XIV confirmó que visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre | El Diario de San Luis

VISITA HISTÓRICA

El papa León XIV confirmó que visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre

El Sumo Pontífice ratificó su viaje a través de las redes sociales, después de las dudas que surgieron por su reciente intervención quirúrgica. Su agenda incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de un encuentro con Javier Milei.
Por Redacción: Equipo de El Diario de San Luis
Actualidad

El papa León XIV confirmó este lunes 26 de octubre que viajará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira apostólica que también incluirá Uruguay y Perú.

El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial de X y puso fin a la incertidumbre que se había generado sobre la visita debido a la reciente operación pulmonar a la que fue sometido.

“¡Argentina, allá vamos!”, expresó el Pontífice, ratificando su intención de cumplir con el cronograma previsto.

En su mensaje también manifestó su entusiasmo por regresar a América Latina y expresó su deseo de que el viaje contribuya a fortalecer los vínculos entre las comunidades.

Cómo será la agenda del Papa en la Argentina

Según el itinerario difundido por la Santa Sede, León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, procedente de Montevideo.

Ese mismo día participará de una ceremonia oficial en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa en la ciudad de Buenos Aires.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una celebración religiosa y se reunirá con representantes de la Iglesia. Luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

La visita concluirá el miércoles 11 de noviembre con actividades en un establecimiento penitenciario y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Temas de esta nota
Argentina Papa
Te puede interesar
Últimas noticias
Ránking de noticias