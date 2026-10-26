VISITA HISTÓRICA
El papa León XIV confirmó que visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre
El papa León XIV confirmó este lunes 26 de octubre que viajará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira apostólica que también incluirá Uruguay y Perú.
El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial de X y puso fin a la incertidumbre que se había generado sobre la visita debido a la reciente operación pulmonar a la que fue sometido.
“¡Argentina, allá vamos!”, expresó el Pontífice, ratificando su intención de cumplir con el cronograma previsto.
En su mensaje también manifestó su entusiasmo por regresar a América Latina y expresó su deseo de que el viaje contribuya a fortalecer los vínculos entre las comunidades.
Cómo será la agenda del Papa en la Argentina
Según el itinerario difundido por la Santa Sede, León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, procedente de Montevideo.
Ese mismo día participará de una ceremonia oficial en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.
El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa en la ciudad de Buenos Aires.
El martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una celebración religiosa y se reunirá con representantes de la Iglesia. Luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.
La visita concluirá el miércoles 11 de noviembre con actividades en un establecimiento penitenciario y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.