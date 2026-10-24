Estafas bancarias: detuvieron a un hombre y secuestraron más de $255 millones en efectivo

Un hombre de nacionalidad china fue detenido en el barrio porteño de Monserrat durante un operativo por presuntas estafas bancarias y con billeteras virtuales. En los procedimientos, la Policía secuestró $255.503.840 en efectivo, 2.200 dólares y numerosos dispositivos electrónicos que serán analizados por la Justicia.

Los allanamientos se realizaron en dos propiedades ubicadas sobre la calle Moreno al 1700 y estuvieron a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad.

Las medidas fueron solicitadas por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, en Chubut, con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.

Secuestraron celulares, computadoras y tarjetas SIM

Durante uno de los procedimientos, los investigadores encontraron 22 teléfonos celulares, tres notebooks, una computadora de escritorio, una tablet, un pendrive y 13 blísters de tarjetas SIM.

Los dispositivos quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a peritajes para determinar su posible vinculación con las operaciones fraudulentas.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de una persona damnificada en Chubut y permitió identificar una presunta estructura dedicada a recibir y transferir fondos mediante cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Cómo funcionaba la presunta maniobra

Según la investigación, los sospechosos utilizaban las denominadas “cuentas mulas”, abiertas para recibir y canalizar dinero de origen presuntamente ilícito.

Los investigadores detectaron que varias de esas cuentas habían sido creadas desde un mismo espacio físico. Ese dato permitió orientar las pesquisas hacia los inmuebles allanados.

El procedimiento forma parte de una investigación de alcance nacional que ya suma 50 allanamientos y 20 personas detenidas, dos de ellas en la Ciudad de Buenos Aires.

La causa está a cargo del fiscal Fernando Rivarola, de la unidad especializada en ciberdelitos de Puerto Madryn.

La Justicia continuará con el análisis de los elementos secuestrados para establecer el alcance de las maniobras y determinar las responsabilidades de los involucrados.