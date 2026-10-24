Hissa puso en marcha una obra de $870 millones para evitar inundaciones en la zona sur

El intendente Gastón Hissa encabezó el inicio de una obra hidráulica destinada a reducir los anegamientos e inundaciones que afectan desde hace décadas a la zona sur de la ciudad de San Luis. La intervención demandará una inversión aproximada de $870 millones y se ejecutará en la intersección de la Ruta 3 y Salvador Segado.

Los trabajos comenzaron este viernes con la limpieza y el acondicionamiento del canal existente y las bocas de tormenta. A partir del lunes se avanzará con la conexión del sistema actual a la nueva infraestructura de desagües.

El jefe comunal explicó que el proyecto fue elaborado sobre la base de estudios hidráulicos y que permitirá ampliar considerablemente la capacidad de evacuación del agua.

“Este drenaje pluvial permitirá captar diez veces más agua que en la actualidad”, aseguró Hissa durante una reunión con vecinos y comerciantes del sector.

La obra tendrá 330 metros de canales y modificará el tránsito

La intervención abarcará aproximadamente cuatro cuadras de drenaje y 330 metros lineales de canales, hasta el cruce con la Ruta 146 y su posterior desembocadura hacia el río San Luis.

El proyecto contempla la construcción de un canal paralelo al existente, con sectores a cielo abierto y otros subterráneos. Tendrá entre 1,20 y 1,30 metros de profundidad y 1,70 metros de ancho.

Según explicó el municipio, el nuevo sistema estará diseñado para soportar precipitaciones de hasta 40 milímetros por hora.

Durante la ejecución, la circulación por la Ruta 3 se reducirá de cuatro carriles a dos. El tránsito permanecerá habilitado a media calzada, con personal municipal encargado de ordenar la circulación.

Una solución esperada por miles de vecinos

Hissa recordó que las inundaciones en ese sector provocaron graves consecuencias, incluidas dos muertes vinculadas con estos episodios.

Además de afectar a los comerciantes y residentes cercanos, los anegamientos suelen interrumpir una de las principales conexiones entre el norte y el sur de la ciudad, perjudicando a vecinos de barrios como Serranías Puntanas y 400 Viviendas.

Durante una reunión con el intendente, comerciantes plantearon las dificultades económicas que enfrentan cada vez que las lluvias impiden la circulación.

El propietario de Caños Sur, Luis Varisco, destacó la importancia de la intervención y expresó su expectativa de que permita reducir los problemas históricos del sector.

Los trabajos se realizarán todos los días, incluidos los fines de semana, con el objetivo de finalizar la obra antes del 18 de diciembre.