Últimos días para recorrer el San Luis que retrató José La Vía

Calles que cambiaron para siempre, edificios que ya no existen, antiguas vestimentas y escenas cotidianas detenidas en el tiempo. San Luis puede volver a mirarse como era hace más de un siglo a través de la cámara de José La Vía.

Quedan los últimos días para recorrer “José La Vía en sus inicios”, la exposición que reúne parte de los primeros trabajos de uno de los grandes cronistas visuales de la provincia. Permanecerá abierta hasta el lunes 26 de octubre en el Espacio Visual “Los ojos de José La Vía”, ubicado en el subsuelo del Archivo Histórico Provincial.

La entrada es libre y gratuita y el espacio funciona de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00, en la esquina de 9 de Julio y San Martín, en la ciudad de San Luis.

Una provincia detenida en blanco y negro

La exposición recupera fotografías correspondientes a los primeros años de la carrera de La Vía y reconstruye escenas de la vida urbana, social y cotidiana de principios del siglo XX.

Calles, plazas, oficios, procesiones, vehículos, edificios y habitantes aparecen en imágenes que permiten observar cuánto cambió la ciudad y, al mismo tiempo, reconocer algunos elementos que sobrevivieron al paso de las décadas.

El valor de esas fotografías excede lo artístico. Cada toma funciona también como un documento histórico, capaz de aportar información sobre la arquitectura, las costumbres, la vestimenta y las formas de relacionarse de generaciones anteriores.

Para los más jóvenes representa una posibilidad de conocer una ciudad que no vivieron. Para quienes conservan recuerdos de algunos de esos espacios, el recorrido puede convertirse en un ejercicio de memoria.

El fotógrafo que documentó la transformación de San Luis

José La Vía nació en Catania, Italia, en 1888, y llegó junto a su familia a San Luis en 1894. Sus primeras fotografías conocidas datan de 1905 y durante más de siete décadas registró acontecimientos políticos, sociales, religiosos y escenas cotidianas de la provincia.

También desarrolló una extensa trayectoria como reportero gráfico para publicaciones de San Luis y otros puntos del país. En 1950 fue reconocido como Decano de los Fotógrafos Argentinos.

Su archivo constituye hoy uno de los patrimonios visuales más importantes de la provincia.

El Archivo Histórico conserva un repositorio de más de 17.000 fotografías vinculadas con su obra, de las cuales alrededor de 15.000 fueron digitalizadas, lo que permite ampliar su consulta y preservación.

Fotografías para entender cómo cambió la ciudad

Las imágenes de La Vía permiten comparar lugares reconocibles de la actualidad con su aspecto de hace varias décadas.

En sus negativos aparecen antiguas procesiones por las calles céntricas, celebraciones en Plaza Independencia, edificios públicos, automóviles de comienzos del siglo pasado y habitantes que atraviesan una ciudad con una escala completamente diferente.

Ese registro convierte a su obra en algo más que una colección fotográfica. Es una suerte de memoria paralela de San Luis, construida imagen por imagen.

El Archivo Histórico viene utilizando ese patrimonio para desarrollar distintas exposiciones temáticas. Durante este año hubo propuestas relacionadas con la mujer en la vida cotidiana y con diferentes momentos de la historia y la transformación urbana provincial.

La educación será el próximo eje

Una vez finalizada la actual exposición, el espacio prepara “Memorias de la educación en San Luis”, una nueva propuesta que estará vinculada con el Año de la Educación y el bicentenario de la primera escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro.

La muestra recuperará fotografías relacionadas con escuelas, actos educativos y distintos momentos de la enseñanza en la provincia, nuevamente a partir del archivo de La Vía.

Será una continuidad de una política de exhibiciones que busca sacar las fotografías de los depósitos y devolverlas al público.

Porque detrás de cada imagen hay algo más que una escena antigua: hay una parte de la historia de San Luis que todavía puede reconocerse en sus calles, sus edificios y, sobre todo, en la memoria de su gente.