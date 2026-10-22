Más de 500 estudiantes de Villa Mercedes recibieron sus bicicletas TuBi

Más de 500 estudiantes de quinto año de Villa Mercedes recibieron sus bicicletas del Plan TuBi, durante un acto encabezado por el gobernador Claudio Poggi este jueves en la nave de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) “Eva Perón”.

En total, fueron 504 bicicletas destinadas a jóvenes de nueve establecimientos educativos. La iniciativa busca fomentar hábitos saludables, favorecer la movilidad sustentable y brindar mayor autonomía a los estudiantes.

Durante el encuentro, Poggi explicó que el programa forma parte de una política integral que apunta a promover la actividad física y reducir el tiempo frente a las pantallas. También destacó que las bicicletas constituyen un medio de transporte económico y ecológico, que permite a los jóvenes trasladarse sin contaminar el ambiente.

Bicicletas que impulsan el trabajo local

El secretario de Transporte, Víctor Cianchino, resaltó que las unidades fueron diseñadas y ensambladas por bicicleteros de Villa Mercedes y de distintos puntos de la provincia, lo que también contribuye a generar actividad económica y empleo local.

Las bicicletas del modelo 2026 cuentan con cuadro reforzado de aluminio, rodado 29, 21 velocidades y frenos a disco delanteros y traseros. Además, incorporan una horquilla de suspensión, una parrilla para transportar útiles escolares y una caramañola para facilitar la hidratación.

Un incentivo para terminar el secundario

Poggi recordó que las bicicletas se entregan bajo un acuerdo por el cual los estudiantes pueden utilizarlas mientras cursan sus estudios secundarios. Una vez que aprueben la última materia, pasarán a ser de su propiedad.

El Gobernador también hizo hincapié en la importancia de utilizar el casco cada vez que salgan a andar en bicicleta, como medida fundamental para prevenir lesiones y cuidar la seguridad personal.

Con esta nueva entrega, el Plan TuBi continúa su recorrido por la provincia y alcanza a estudiantes de distintas localidades, con el objetivo de promover la salud, la educación y el cuidado del medioambiente.