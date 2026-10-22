Murió Hugo “Pipo” Rossi y Poggi lo despidió con un emotivo mensaje en las redes sociales

La política de San Luis está de luto por el fallecimiento de Hugo “Pipo” Rossi, dirigente de la Unión Cívica Radical y secretario de Vivienda del Gobierno provincial. La noticia se conoció este jueves 22 de octubre y provocó un sentido mensaje de despedida del gobernador Claudio Poggi.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó sus condolencias a familiares y amigos y recordó la lucha que Rossi atravesó contra una enfermedad.

“En el día de hoy se nos fue, luego de luchar como un titán contra una brava enfermedad”, manifestó Poggi.

Poggi recordó su trayectoria política y humana

El Gobernador destacó que conoció más profundamente a Rossi cuando este se desempeñaba como presidente de la Unión Cívica Radical y ambos espacios políticos comenzaron a trabajar juntos.

“Lo conocí más en profundidad hace unos años como Presidente de la Unión Cívica Radical. Hicimos una alianza con nuestro Partido Político Avanzar. Y desde ese mismo momento comenzamos a trabajar juntos”, expresó.

Poggi también puso en valor su trayectoria y sus cualidades personales, al definirlo como “un dirigente político de primer nivel y por sobre todas las cosas, una gran persona”.

Su compromiso con la política habitacional

Rossi formaba parte del Gobierno provincial desde el 10 de diciembre de 2023, con responsabilidades vinculadas a la política habitacional, una de las áreas prioritarias de la gestión.

En agosto de 2025 había asumido formalmente como secretario de Vivienda, luego de prestar juramento ante el Gobernador.

Poggi resaltó su compromiso y responsabilidad durante estos años de trabajo conjunto y cerró su despedida con un mensaje personal: “Descansa en paz querido Pipo. QDEP”.

La muerte de Rossi representa una pérdida para el radicalismo puntano y para el equipo de gobierno provincial, del que formó parte durante los últimos años.