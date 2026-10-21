Confirmaron los vuelos entre el Valle del Conlara y Buenos Aires para noviembre

El Ente de Desarrollo Aeronáutico (EDA) dio a conocer el cronograma de vuelos que conectarán el Aeropuerto Internacional Valle del Conlara con el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires durante noviembre de 2026.

La programación contempla dos frecuencias semanales, los jueves y domingos, con nueve jornadas de operaciones previstas a lo largo del mes.

Según informó el organismo provincial, los vuelos mantendrán horarios regulares, con una única modificación prevista para el último domingo de noviembre.

Los días y horarios de los vuelos

El servicio AR1594, procedente de Aeroparque, arribará al Valle del Conlara a las 21:40, mientras que el vuelo AR1595 partirá hacia Buenos Aires a las 22:10.

Este esquema se mantendrá durante las siguientes fechas:

Domingos: 1, 8, 15 y 22 de noviembre.

Jueves: 5, 12, 19 y 26 de noviembre.

La excepción será el domingo 29 de noviembre, cuando el vuelo procedente de Buenos Aires llegará a las 23:05 y la partida desde el aeropuerto provincial se realizará a las 23:35.

Buscan fortalecer la conectividad de la región

El director del Ente de Desarrollo Aeronáutico, Horacio Quiroga, destacó la importancia de sostener los servicios regulares entre el Valle del Conlara y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“La continuidad de los vuelos regulares entre el Valle del Conlara y Aeroparque refleja el compromiso del Gobierno con la conectividad aérea de la región, consolidando un servicio confiable que fortalece el vínculo con Buenos Aires”, expresó.

Desde el organismo recordaron que los horarios pueden sufrir modificaciones o cancelaciones por razones operativas, por lo que recomendaron verificar la programación antes de viajar.

Para realizar consultas, los pasajeros pueden comunicarse con el EDA al teléfono 2664-452000, interno 4106.

La continuidad de las frecuencias permite mantener la conexión aérea del Valle del Conlara con Buenos Aires, un servicio de importancia para residentes, turistas y actividades económicas de la región.