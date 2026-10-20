El Gobierno entregó materiales para construir viviendas a familias de ocho localidades de San Luis

El Gobierno de San Luis continúa avanzando con la entrega de materiales de construcción a familias adjudicatarias del programa habitacional “Tenemos Futuro”. Durante la última semana y este lunes 19 de octubre, los camiones llegaron a ocho localidades del interior provincial y permitieron dar continuidad a nuevas etapas de construcción de viviendas.

La distribución estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y alcanzó a beneficiarios de Villa Mercedes, San Francisco del Monte de Oro, San Gerónimo, La Punta, Villa de Merlo, Unión, Los Manantiales y Batavia.

Según informó la Agencia de Noticias San Luis, ya son más de 32 las localidades que recibieron materiales destinados a la modalidad de Autoconstrucción Asistida, un sistema que combina el aporte de recursos provinciales, la participación de los municipios y el acompañamiento de las familias.

Las ocho localidades que recibieron materiales

Los nuevos operativos de distribución se realizaron en diferentes puntos del territorio provincial, con entregas destinadas a familias que ya fueron adjudicadas mediante el programa habitacional.

Las localidades comprendidas fueron Villa Mercedes, San Francisco del Monte de Oro, San Gerónimo, La Punta, Villa de Merlo, Unión, Los Manantiales y Batavia.

En algunas de ellas se concretó la primera entrega de insumos, mientras que en otras se distribuyeron materiales complementarios correspondientes a la primera etapa de construcción.

Esta modalidad permite abastecer progresivamente las obras, de acuerdo con las necesidades y el avance de cada vivienda.

Cómo funciona la Autoconstrucción Asistida

A diferencia de los planes tradicionales, en los que el Estado ejecuta la totalidad de la vivienda, la modalidad de Autoconstrucción Asistida contempla una participación activa de los adjudicatarios.

El Gobierno provincial proporciona los materiales necesarios y aporta recursos económicos para la mano de obra, mientras que los municipios cumplen un papel fundamental en la organización y distribución de los insumos.

Las administraciones municipales reciben los cargamentos, los almacenan y posteriormente coordinan su entrega a las familias beneficiarias.

Por su parte, los adjudicatarios deben acompañar el proceso constructivo y contar con un terreno apto para desarrollar el proyecto habitacional.

El sistema busca facilitar el acceso a una vivienda mediante un esquema de trabajo conjunto entre el Estado provincial, los municipios y las familias.

Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios

Para acceder a esta modalidad, las familias deben estar inscriptas en el programa “Tenemos Futuro”, resultar seleccionadas mediante los sorteos correspondientes y cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Vivienda.

Además, deben disponer de un terreno que reúna las condiciones necesarias para la construcción.

La adjudicación y la entrega de materiales están sujetas a las verificaciones administrativas previstas por el programa.

Una vez iniciado el proceso, los insumos se entregan de manera progresiva, según las etapas de ejecución contempladas en el proyecto.

Más de 32 localidades ya recibieron materiales

La nueva distribución forma parte de un operativo que se desarrolla en distintos puntos de San Luis.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Humano, más de 32 localidades ya fueron alcanzadas por las entregas de materiales de construcción.

El avance del programa también requiere la coordinación con los gobiernos municipales, que intervienen en la logística y en la organización de los trabajos.

Con los cargamentos distribuidos durante los últimos días, nuevas familias de ocho localidades cuentan con insumos para iniciar o continuar la primera etapa de sus viviendas.

La continuidad de estas entregas representa otro paso en la ejecución del programa habitacional provincial, que busca ampliar el acceso a la casa propia mediante diferentes modalidades de construcción.