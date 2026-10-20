La peperina de San Luis logró un sello nacional que certificará su origen serrano

La peperina que crece en las sierras de San Luis consiguió protección y reconocimiento oficial de su origen. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación aprobó la Indicación Geográfica “Peperina Serrana de Córdoba y San Luis”, una identificación que permitirá diferenciarla de la producida en otras regiones del país.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 201/2026, firmada el 15 de octubre y publicada este lunes en el Boletín Oficial. La medida reconoce, registra y protege la denominación, además de aprobar el protocolo productivo y los logos que deberán utilizar los productos alcanzados.

Para San Luis, el área protegida comprende los departamentos Junín y Chacabuco, principalmente vinculados con el corredor serrano de los Comechingones.

La delimitación completa alcanza 77.028 kilómetros cuadrados entre ambas provincias, incluyendo sectores de las Sierras Chicas, las Sierras Grandes y el cordón de Comechingones. En Córdoba abarca 14 departamentos.

Qué tiene de especial la peperina serrana

La peperina, cuyo nombre científico es Minthostachys verticillata, es una planta nativa de la Argentina y tiene una fuerte presencia histórica en las regiones serranas del centro del país.

Se utiliza principalmente en infusiones, yerbas compuestas, licores y diferentes preparaciones regionales.

Los estudios incorporados al trámite determinaron que la peperina procedente de Córdoba y San Luis presenta un perfil aromático mentáceo, herbal, intenso y fresco, con matices ligeramente dulces.

Esa particularidad está relacionada con las condiciones ambientales, los suelos, el clima y el material genético de las poblaciones locales. Entre los principales componentes de sus aceites esenciales aparecen la mentona y la pulegona, en proporciones que permiten diferenciarla de ejemplares provenientes de otras regiones argentinas.

Qué cambia con el nuevo sello

El reconocimiento permitirá que productores ubicados dentro del territorio delimitado puedan comercializar su peperina utilizando la Indicación Geográfica, siempre que cumplan con el protocolo aprobado.

No alcanza, por lo tanto, con que la planta haya sido cosechada en San Luis o Córdoba.

Para utilizar la identificación será necesario demostrar su procedencia y respetar reglas específicas sobre cultivo, recolección silvestre, cosecha, secado, procesamiento y trazabilidad.

El producto final deberá contener al menos un 80% de hojas y flores, mientras que la presencia de tallos tiernos no podrá superar el 20%.

Además, todos los productos comercializados bajo la denominación deberán exhibir el signo oficial correspondiente a la Indicación Geográfica y los logos aprobados por la Nación.

También buscan proteger la especie

El protocolo incorpora medidas para evitar que el crecimiento comercial termine afectando las poblaciones naturales de peperina.

La documentación técnica advierte sobre la reducción del recurso silvestre como consecuencia de la extracción intensiva, los incendios forestales y las modificaciones en el uso del suelo.

Por eso, la recolección deberá realizarse de manera sustentable. Entre las disposiciones se establece que no se debe arrancar la planta de raíz y que debe conservarse parte de las varas floridas para garantizar su reproducción natural.

La información oficial establece además que la cosecha silvestre deberá realizarse en etapa de posfloración y dejando intacto al menos el 20% de las varas floridas.

Una producción que busca ganar valor

El reconocimiento fue impulsado por la Asociación Civil Consejo de la IG Peperina Serrana de Córdoba y San Luis, con el acompañamiento de los gobiernos de ambas provincias.

La Comisión Nacional Asesora de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen recomendó la aprobación del trámite y también intervino el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Para el primer año de funcionamiento, la asociación proyectó una producción comercializable de aproximadamente 1.000 kilos bajo la nueva denominación.

La peperina se convirtió así en el producto número 21 del país reconocido dentro del sistema nacional de alimentos con sello de origen, integrado actualmente por 15 Indicaciones Geográficas y seis Denominaciones de Origen agroalimentarias.

Para San Luis, el reconocimiento abre una oportunidad que combina producción, identidad territorial y conservación. Junín y Chacabuco no solamente pasan a formar parte de un territorio legalmente protegido: los productores que cumplan con el protocolo podrán colocar en el mercado una peperina identificada formalmente con su origen serrano.

El desafío será ahora trasladar ese reconocimiento al terreno comercial, sumar productores al sistema y conseguir que el sello permita diferenciar y agregar valor a una de las especies más características de las sierras puntanas.