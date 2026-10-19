Sortearon 25 viviendas en siete localidades de San Luis y ya están los resultados

El Gobierno de San Luis realizó este lunes 19 de octubre el séptimo sorteo de viviendas de barrio del programa “Tenemos Futuro”, que dejó a 25 familias de siete localidades del interior provincial seleccionadas para continuar con el proceso de acceso a una solución habitacional.

El procedimiento se desarrolló en la Sala de la Fortuna de la Caja Social y Financiera de la Provincia y estuvo destinado a inscriptos de Bagual, Navia, San Gerónimo, Papagayos, La Punilla, Villa Larca y Villa del Carmen.

Los resultados fueron publicados por la Agencia de Noticias San Luis, que habilitó la consulta de los números sorteados para cada localidad.

Los resultados del sorteo, localidad por localidad

El operativo permitió cubrir 25 lugares correspondientes a viviendas de barrio. Entre los cupos informados oficialmente se encuentran:

Bagual: 2 familias seleccionadas.

San Gerónimo: 4 familias seleccionadas.

Papagayos: 6 familias seleccionadas.

La Punilla: 3 familias seleccionadas.

Villa Larca: 4 familias seleccionadas.

También participaron familias de Navia y Villa del Carmen, cuyos resultados forman parte de la publicación oficial.

Los vecinos pueden consultar los números seleccionados en el sitio web de la Agencia de Noticias San Luis.

Qué deben hacer las familias que salieron sorteadas

Desde el Gobierno provincial aclararon que haber resultado seleccionado no significa recibir automáticamente una vivienda.

A partir de ahora, la Secretaría de Políticas de Vivienda deberá evaluar y validar la información presentada por cada familia durante la inscripción.

El procedimiento incluye controles documentales, cruces de información y visitas sociales para verificar que los aspirantes cumplen con los requisitos establecidos.

Entre las condiciones generales del programa se encuentran acreditar una residencia mínima de diez años en San Luis, no ser propietario de una vivienda y no haber recibido previamente un beneficio habitacional incompatible.

Una vez completadas las verificaciones, se determinará qué familias están en condiciones de avanzar hacia la preadjudicación.

Cómo consultar los números ganadores

Los resultados se encuentran disponibles en el portal oficial de la Agencia de Noticias San Luis, con publicaciones específicas para cada localidad.

Los participantes deberán verificar su número de padrón y compararlo con los números seleccionados en el sorteo.

El séptimo operativo forma parte del cronograma de asignación de soluciones habitacionales del programa “Tenemos Futuro”, que contempla distintas modalidades de acceso a la vivienda en todo el territorio provincial.

Las 25 familias seleccionadas iniciarán ahora una nueva etapa administrativa, en la que deberán acreditar que reúnen las condiciones exigidas para continuar hacia la adjudicación.