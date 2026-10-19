Una pelea entre unas 30 personas terminó con una policía herida y dos demorados en San Luis

Un violento disturbio en la vía pública terminó con una policía lesionada y dos hombres demorados este domingo en la ciudad de San Luis.

El episodio ocurrió durante la tarde noche en la intersección de las calles Tucumán y Raúl B. Díaz, hasta donde llegaron efectivos de la Sección Motorizada y Movilidad del Comando Radioeléctrico tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales.

Al arribar, los uniformados encontraron a unas 30 personas protagonizando una pelea.

La situación se agravó cuando los policías intentaron separar y dispersar a los involucrados. Según la información policial, algunos de los presentes reaccionaron con violencia y atacaron a los efectivos con golpes de puño y piedras.

Una agente resultó lesionada

En medio del procedimiento, una policía sufrió heridas en la mano izquierda y escoriaciones en el pómulo del mismo lado.

También presentaba una posible fisura en uno de los dedos, por lo que se indicó que debía ser trasladada a un centro asistencial para realizar los estudios correspondientes.

Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad definitiva de esa lesión.

Dos hombres fueron demorados

Durante el operativo, los efectivos lograron reducir y demorar a dos hombres de 31 y 47 años.

Uno de ellos sufrió una descompensación mientras se desarrollaba el procedimiento y debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Luego fue llevado a la Comisaría N°2, donde continuaron las actuaciones correspondientes.

El episodio quedó ahora bajo investigación para determinar cómo se inició la pelea, identificar a otros posibles participantes y establecer responsabilidades por las agresiones contra el personal policial.

Lo que comenzó como un enfrentamiento entre varias personas terminó así en un operativo de mayor magnitud, con una uniformada herida, dos demorados y una causa que deberá reconstruir el nivel de participación de cada uno de los involucrados.