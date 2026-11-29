Un hombre perdió la vida este domingo 29 de noviembre tras protagonizar un violento vuelco sobre la Ruta Provincial N° 3, a unos 15 kilómetros al norte de Zanjitas, en la provincia de San Luis.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:45, según informaron efectivos de la Comisaría Distrito 46ª de Beazley, que intervinieron en el procedimiento.

De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, la víctima circulaba de norte a sur al mando de un automóvil Ford Taunus cuando, por circunstancias que todavía se investigan, perdió el control del vehículo.

El rodado se desplazó hacia la banquina derecha, atravesó la ruta hacia el carril contrario y dio dos tumbos hasta quedar detenido sobre la vegetación, a un costado del camino.

Como consecuencia del vuelco, el conductor sufrió lesiones fatales y falleció en el lugar.

Tras el siniestro, efectivos de distintas dependencias de la Policía de San Luis trabajaron en el sector y realizaron las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el accidente.

Hasta el momento, no trascendió oficialmente la identidad de la víctima ni se determinaron las causas que provocaron la pérdida de control del automóvil.