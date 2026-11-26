Este jueves se cumplen cinco años del crimen de Lucio Dupuy, el niño de cinco años cuya muerte conmocionó al país y dejó al descubierto una sucesión de señales de alarma que no lograron evitar el desenlace.

Lucio murió la noche del 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, después de haber sufrido una agresión que le provocó múltiples lesiones y una hemorragia interna.

La investigación reconstruyó además un cuadro de violencia sostenida y abusos previos.

En el expediente también quedó registrado que el niño había pasado varias veces por centros de salud durante los meses anteriores con lesiones de distinta gravedad, un dato que luego se convirtió en uno de los puntos más cuestionados del caso.

Dos condenas a prisión perpetua

En febrero de 2023, Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio, fue declarada culpable del homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento.

Su pareja, Abigail Páez, también fue condenada por el homicidio y por delitos sexuales contra el niño. Ambas recibieron penas de prisión perpetua.

El juicio permitió reconstruir no solo la agresión final sino también el contexto previo de violencia y las distintas oportunidades en las que el sistema sanitario, judicial y de protección de derechos tomó contacto con la situación.

Ese aspecto convirtió al caso en un símbolo del debate sobre la responsabilidad del Estado frente a las señales de maltrato infantil.

La ley que nació después del caso

En abril de 2023, el Congreso sancionó la Ley 27.709, conocida popularmente como Ley Lucio, que creó un plan federal de capacitación obligatoria para agentes estatales vinculados con la protección de niñas, niños y adolescentes.

La norma apunta a mejorar la detección temprana de situaciones de violencia, fortalecer los mecanismos de denuncia y establecer herramientas de intervención frente a posibles vulneraciones de derechos.

Documentos oficiales remarcan que la problemática excede el caso particular de Lucio y que el objetivo de la capacitación es generar una respuesta institucional más eficaz frente a situaciones de abuso y maltrato.

Cinco años después, el nombre de Lucio sigue asociado a una pregunta que atravesó todo el expediente: cómo fue posible que tantas señales aparecieran antes de su muerte sin que ninguna intervención lograra protegerlo.

El aniversario vuelve a poner el foco no solo en las condenas ya dictadas, sino también en la aplicación efectiva de los mecanismos de prevención que surgieron después del crimen.