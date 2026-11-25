Julio César Ávila, imputado por el homicidio de Victoriano Almirón en el barrio República de la ciudad de San Luis, volvió al Servicio Penitenciario Provincial después de incumplir la prisión domiciliaria que le habían concedido menos de dos semanas atrás.

La decisión fue adoptada por el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, quien consideró que la salida no autorizada del domicilio evidenció nuevamente riesgo de fuga.

Ávila permanecía bajo arresto domiciliario desde el 12 de noviembre, cuando un tribunal de alzada hizo lugar a un recurso de la defensa y reemplazó la prisión preventiva que cumplía en el Penal.

La medida duró apenas unos días.

Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, cerca de la medianoche del domingo, la propia hermana del imputado, que funcionaba como garante de la domiciliaria, llamó al 911 para informar que Ávila había abandonado la vivienda de Balde donde debía permanecer.

Cuando la Policía llegó al lugar confirmó que no estaba.

Horas más tarde, el acusado fue detenido cuando regresaba al domicilio.

La Fiscalía pidió que volviera al Penal

El fiscal adjunto Juan Pablo Díaz Estopiñán, de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°5, formuló cargos por presunto incumplimiento de una orden judicial y pidió que Ávila regresara a prisión preventiva.

La acusación sostuvo que la domiciliaria había demostrado ser insuficiente para garantizar su sujeción al proceso.

La querella, representada por Martín Loayza Fernández en nombre de la hija de Almirón, acompañó el planteo.

Durante la audiencia, el abogado señaló que Ávila habría regresado al barrio República y planteó su preocupación por la seguridad de la familia de la víctima y por el desarrollo de la investigación.

La defensa oficial no se opuso ni a la nueva imputación ni al regreso al Penal.

El juez finalmente revocó el beneficio y ordenó nuevamente su alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial.

Nuevos cargos por violencia de género

En otra audiencia celebrada este martes, Ávila también fue imputado por dos episodios de presunta violencia de género contra su ex pareja.

La acusación quedó a cargo de la fiscal adjunta Marisol Boschi, de la Fiscalía de Género N°1.

El primero de los hechos habría ocurrido el 28 de septiembre de 2024 en una vivienda del barrio Padre Mugica.

Según la Fiscalía, durante una discusión Ávila habría golpeado a la mujer en la boca y la mandíbula, la habría sujetado del cabello y posteriormente la habría amenazado de muerte con un martillo cuando ella buscó refugio en la vivienda de un vecino.

A partir de ese episodio, la Justicia de Familia había dispuesto una prohibición de acercamiento de 300 metros durante seis meses.

El segundo caso investigado habría ocurrido el 2 de mayo de este año.

De acuerdo con la imputación, Ávila habría amenazado con incendiar la casa de la mujer si no aceptaba encontrarse con él y retomar la relación.

La Fiscalía sostiene además que habría exhibido un arma de fuego, golpeado a la víctima en el rostro y, una vez en el piso, le habría dado patadas en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Los hechos fueron encuadrados provisoriamente como lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y amenazas.

Entre las pruebas incorporadas aparecen denuncias, informes médicos, fotografías de lesiones, registros de llamadas y una evaluación de riesgo.

Como Ávila ya había sido enviado nuevamente al Penal por la otra causa, la Fiscalía de Género no solicitó una medida de coerción adicional.

La causa por Victoriano Almirón

Ávila está imputado por la muerte de Victoriano Almirón, ocurrida el 27 de septiembre en inmediaciones de las manzanas 42 y 43 del barrio República.

Según la hipótesis fiscal, habría interceptado a la víctima cuando regresaba a su casa junto a su pareja y le habría dado dos golpes de puño en la cabeza.

Almirón cayó sobre el asfalto y sufrió una hemorragia subdural que provocó su muerte.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad privada.

El 8 de octubre, la Justicia formuló cargos contra Ávila por homicidio simple y dispuso 120 días de prisión preventiva.

La defensa cuestionó esa calificación y planteó que podría tratarse de un homicidio preterintencional, al considerar que no habría existido intención de matar.

Ese debate continúa abierto dentro de la causa.

Con el incumplimiento de la domiciliaria y las nuevas acusaciones por violencia de género, la situación procesal de Ávila se agravó y volverá a transitar la investigación desde el Servicio Penitenciario Provincial.