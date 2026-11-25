El gobernador Claudio Poggi volvió a defender la incorporación de la inteligencia artificial al sistema educativo de San Luis, aunque insistió en que su aplicación debe hacerse bajo una perspectiva humanista y con el docente como figura central.

La definición fue planteada durante un nuevo acto de colación de la Diplomatura en Inteligencia Artificial para la Enseñanza y la Innovación Educativa, desarrollada por el Gobierno provincial junto a la Universidad Austral.

En esta oportunidad recibieron sus certificados 138 docentes y directivos que completaron la formación.

Poggi sostuvo que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana y que desconocer su impacto en la educación sería una respuesta insuficiente frente a los cambios tecnológicos.

“La inteligencia artificial no va a reemplazar al docente”, afirmó.

Según explicó, el objetivo es que estas herramientas ingresen al aula a través de educadores capacitados, capaces de incorporarlas a sus prácticas pedagógicas y, al mismo tiempo, enseñar a los estudiantes a utilizarlas de manera ética y responsable.

Más de 10 mil inscriptos

La diplomatura tuvo una convocatoria que superó los 10 mil docentes y directivos, sobre un universo aproximado de 13.500 integrantes del sistema educativo provincial.

La demanda obligó a organizar dos cohortes.

De acuerdo con los datos oficiales, más de la mitad de quienes completaron las instancias previstas en la primera etapa ya obtuvieron su certificación, mientras que otros 5 mil educadores cursan actualmente la segunda cohorte.

El Gobierno anticipó además que se habilitará una tercera etapa durante el primer semestre de 2027, con la intención de ampliar el acceso a quienes todavía no pudieron inscribirse.

Las ceremonias de entrega continuarán hasta fin de año para alcanzar a los docentes y directivos que aprobaron la primera cohorte.

La estrategia oficial apunta así a instalar la inteligencia artificial dentro del sistema educativo sin desplazar el rol docente, sino utilizándola como una herramienta complementaria para mejorar la enseñanza y acompañar a los estudiantes frente a un escenario tecnológico que ya modificó las formas de aprender.