El Gobierno de San Luis continuará este miércoles 25 de noviembre con el operativo territorial de Sanluiseña, la aplicación que busca impulsar el consumo en negocios de cercanía y fortalecer la economía provincial.

Los puestos móviles estarán distribuidos en seis localidades para brindar información, verificar documentación y completar la adhesión de los comerciantes interesados en participar del programa.

Dónde estarán los tráileres y en qué horarios

San Luis capital: CAV Tercera Rotonda, en Ruta Provincial N°3 y Tercera Rotonda, y Zona de Actividad Comercial (ZAC), en Ruta 3, kilómetro 1. De 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

Villa Mercedes: barrio La Ribera, frente al supermercado. De 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

Buena Esperanza: plaza central. De 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

Balde: plaza central. De 9:00 a 12:00.

Alto Pencoso: plaza central. De 14:00 a 16:00. También podrán acercarse comerciantes de Chosmes.

Desaguadero: plaza central. De 17:00 a 19:00.

Cómo funciona Sanluiseña

La plataforma permitirá que los beneficiarios del programa Mi Primer Emprendimiento utilicen la beca de $250.000 para comprar productos y servicios en establecimientos adheridos.

La iniciativa apunta a que esos recursos circulen dentro de la provincia y generen nuevas oportunidades de venta para comercios, proveedores y distribuidores locales.

Los comerciantes pueden iniciar su inscripción por internet, pero el alta definitiva requiere una validación presencial en los tráileres, donde se controla la documentación y se brinda asistencia para completar el trámite.

Desde el Gobierno destacaron que sumar establecimientos de distintos rubros permitirá ampliar las opciones de compra para los emprendedores y fortalecer la actividad comercial en toda la provincia.