COMERCIO LOCAL
Sanluiseña llegará este miércoles a seis localidades para sumar nuevos comercios
El Gobierno de San Luis continuará este miércoles 25 de noviembre con el operativo territorial de Sanluiseña, la aplicación que busca impulsar el consumo en negocios de cercanía y fortalecer la economía provincial.
Los puestos móviles estarán distribuidos en seis localidades para brindar información, verificar documentación y completar la adhesión de los comerciantes interesados en participar del programa.
Dónde estarán los tráileres y en qué horarios
San Luis capital: CAV Tercera Rotonda, en Ruta Provincial N°3 y Tercera Rotonda, y Zona de Actividad Comercial (ZAC), en Ruta 3, kilómetro 1. De 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.
Villa Mercedes: barrio La Ribera, frente al supermercado. De 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.
Buena Esperanza: plaza central. De 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.
Balde: plaza central. De 9:00 a 12:00.
Alto Pencoso: plaza central. De 14:00 a 16:00. También podrán acercarse comerciantes de Chosmes.
Desaguadero: plaza central. De 17:00 a 19:00.
Cómo funciona Sanluiseña
La plataforma permitirá que los beneficiarios del programa Mi Primer Emprendimiento utilicen la beca de $250.000 para comprar productos y servicios en establecimientos adheridos.
La iniciativa apunta a que esos recursos circulen dentro de la provincia y generen nuevas oportunidades de venta para comercios, proveedores y distribuidores locales.
Los comerciantes pueden iniciar su inscripción por internet, pero el alta definitiva requiere una validación presencial en los tráileres, donde se controla la documentación y se brinda asistencia para completar el trámite.
Desde el Gobierno destacaron que sumar establecimientos de distintos rubros permitirá ampliar las opciones de compra para los emprendedores y fortalecer la actividad comercial en toda la provincia.