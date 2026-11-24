Instituto evalúa trasladar al estadio Mario Alberto Kempes el partido frente a River Plate por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. La posibilidad surgió por el estado del campo de juego del Monumental Presidente Perón, en Alta Córdoba, que sufrió daños luego de una serie de recitales realizados durante las últimas semanas.

El deterioro quedó expuesto tras el desmontaje de las estructuras utilizadas para los shows de Tan Biónica y María Becerra. Los trabajos dejaron sectores del césped visiblemente afectados y obligaron a la dirigencia a analizar si el terreno podrá recuperarse a tiempo para recibir al equipo de Núñez.

El presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, explicó que la definición dependerá de la evolución del campo de juego. “Veremos si jugamos en Alta Córdoba, por cómo esté el campo de juego. Lo decidiremos en los próximos días”, señaló.

Por su parte, el entrenador Diego Flores se mostró más confiado en conservar la localía. “Tengo entendido al 100 por ciento que vamos a jugar en Alta Córdoba”, sostuvo tras la clasificación del equipo.

La ventaja deportiva de jugar en casa

La intención de Instituto es mantener el encuentro en su estadio, donde construyó una importante fortaleza durante el actual campeonato. En el Torneo Clausura disputó ocho partidos en Alta Córdoba, con un saldo de siete victorias y un empate.

Sin embargo, si el césped no alcanza las condiciones necesarias, el Mario Alberto Kempes aparece como la principal alternativa. El cambio de escenario también tendría consecuencias en la organización del partido: mientras que en la cancha de Instituto se contempla únicamente la presencia de público local, una eventual mudanza al estadio provincial abriría la posibilidad de habilitar hinchas de River.

La diferencia de capacidad entre ambos escenarios también es significativa. El Monumental Presidente Perón puede albergar aproximadamente 22.000 espectadores, mientras que el Kempes tiene capacidad para cerca de 57.000 personas.

Cuándo jugarían Instituto y River

Instituto llegó a los cuartos de final tras eliminar a Huracán por 2 a 1, mientras que River consiguió su clasificación al vencer 3 a 1 a Lanús.

El encuentro está previsto tentativamente para el 28 de noviembre, aunque la Liga Profesional todavía debe confirmar el día y el horario. La sede también permanece sin oficialización y dependerá de la evaluación del estado del campo de juego de Alta Córdoba.