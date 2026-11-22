River consiguió una victoria importante este domingo al derrotar 3-1 a Lanús en el estadio Monumental y clasificarse a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio debió trabajar para superar a un rival que le presentó dificultades, pero encontró en Thiago Almada a su principal figura.

El volante abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo, desde el punto del penal, luego de una infracción de Carlos Izquierdoz sobre Nicolás Otamendi. Sin embargo, Lanús reaccionó y llegó al empate a los 31, cuando Ramiro Carrera aprovechó una jugada ofensiva para establecer el 1-1.

En el complemento, el Millonario salió decidido a recuperar la ventaja y encontró la recompensa a los 23 minutos. Después de un tiro libre ejecutado por Almada que pegó en el travesaño, Tobías Andrada capturó el rebote y definió para establecer el 2-1.

Con la ventaja, River ganó confianza y tuvo algunas oportunidades para ampliar la diferencia. Lanús, por su parte, también buscó el empate y estuvo cerca de conseguirlo, pero no logró capitalizar sus aproximaciones.

La definición llegó a los 43 minutos, cuando Almada completó su doblete y sentenció el 3-1. El volante fue la gran figura de la noche y resultó determinante para que el conjunto de Núñez pudiera cerrar una clasificación que por momentos se presentó complicada.

Con este resultado, River se metió entre los ocho mejores del campeonato y ahora espera por el ganador del cruce entre Instituto y Huracán, que se enfrentarán este domingo desde las 22:00.

Para Lanús, en cambio, la derrota significó el cierre de su participación en el Clausura. El equipo de Mauricio Pellegrino no pudo sostener la igualdad y quedó eliminado en los octavos de final.