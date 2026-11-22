El fenómeno climático de El Niño comenzó a modificar los planes de vacaciones de los argentinos para el verano 2027. Según una encuesta nacional de DatosClaros, el 27% de los consultados ya realizó cambios en sus viajes ante la posibilidad de condiciones meteorológicas desfavorables.

El relevamiento reveló que el 94% conoce el fenómeno climático y que el 63% se encuentra muy o bastante preocupado por sus consecuencias.

Entre las decisiones adoptadas, el 14% modificó las fechas de sus vacaciones, el 11% reemplazó estadías prolongadas por escapadas y el 10% optó por cambiar de destino. Estas respuestas pueden superponerse entre los encuestados.

Brasil encabeza las preferencias y crece el Nordeste

Brasil continúa siendo uno de los destinos internacionales más elegidos por los argentinos, con Río de Janeiro, Florianópolis y Búzios entre las principales opciones.

Según estimaciones del sector turístico, los viajes de argentinos hacia Brasil podrían aumentar un 35% durante la próxima temporada.

Los mayores crecimientos de demanda se registran en Recife, Maceió y Natal, con incrementos superiores al 200%. También se destacan Camboriú, con un 112%; Maragogi, con un 80%; y Búzios, con un 75%.

Los porcentajes reflejan aumentos de demanda, no necesariamente la cantidad total de turistas que recibirá cada destino.

Qué destinos buscan los argentinos dentro del país

En el turismo nacional, la Costa Atlántica mantiene su atractivo, aunque las reservas avanzan con mayor cautela.

Mar del Plata, Pinamar, Cariló y Mar de las Pampas figuran entre los destinos tradicionales, mientras que Bariloche, Ushuaia, Misiones, Salta, Jujuy, Córdoba y Mendoza también concentran consultas.

La incertidumbre climática se combina con el presupuesto familiar, por lo que muchos turistas prefieren esperar hasta fechas cercanas al viaje para concretar sus reservas.

Las estadías de tres o cuatro noches aparecen como una alternativa para reducir gastos y contar con pronósticos meteorológicos más precisos.

De esta manera, el verano 2027 se perfila con turistas más atentos al clima, mayor interés por viajes flexibles y una fuerte competencia entre destinos nacionales e internacionales.