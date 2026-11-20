La petrolera británica Harbour Energy quedó en el centro de una controversia judicial por sus antecedentes en las Islas Malvinas, mientras consolida su presencia en el mercado energético argentino y proyecta nuevas inversiones en Vaca Muerta.

La compañía ocupa actualmente el quinto lugar entre las productoras de gas del país, con 10,6 millones de metros cúbicos diarios, equivalentes al 7% de la producción nacional.

Sus principales operaciones se concentran en Neuquén y Tierra del Fuego. Además, participa con el 15% en Southern Energy, un consorcio que proyecta comenzar a exportar gas natural licuado (GNL) durante 2027.

Una sanción por operar en Malvinas que sigue vigente

El conflicto se remonta a 2013, cuando el Gobierno argentino sancionó a Premier Oil por desarrollar actividades hidrocarburíferas sin autorización en aguas próximas a las Islas Malvinas.

La empresa recibió una inhabilitación de 15 años para operar en Argentina, que se extiende hasta octubre de 2028.

En 2021, Premier Oil se fusionó con Chrysaor Holdings y dio origen a Harbour Energy, que posteriormente se desprendió de su participación en el proyecto Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago.

Sin embargo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas investiga si la sanción original también alcanza a Harbour Energy, por considerarla continuadora jurídica de Premier Oil.

La compañía rechazó cualquier vinculación actual con la explotación petrolera en las islas y aseguró que su estrategia está concentrada en Argentina.

Las inversiones en Vaca Muerta

Harbour Energy ingresó al mercado argentino en 2024 mediante la adquisición de activos de Wintershall Dea, que incluían operaciones en la Cuenca Marina Austral y participaciones en áreas de Vaca Muerta.

La empresa también proyecta desarrollar un programa piloto de 16 pozos de petróleo no convencional en Neuquén.

No obstante, para avanzar necesita renovar su inscripción en el Registro de Empresas Petroleras, un trámite que quedó bajo análisis por los antecedentes vinculados con Malvinas.

La investigación deberá determinar si la inhabilitación impuesta a Premier Oil continúa teniendo efectos sobre Harbour Energy, una decisión que podría condicionar sus futuros proyectos de inversión en el país.