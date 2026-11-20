La aplicación ‘Sanluiseña’, desarrollada por el Gobierno provincial para fortalecer el comercio local, completó su primera semana de funcionamiento con 1.533 solicitudes de adhesión de establecimientos comerciales de distintos puntos de San Luis.

Según informó el director de Promoción del Desarrollo Económico e Inclusión Financiera, Federico Belzunce, 472 negocios ya finalizaron el trámite y obtuvieron el alta definitiva. Además, 14 mayoristas iniciaron su inscripción y 10 fueron habilitados.

La iniciativa busca que los recursos destinados a las becas del programa ‘Mi Primer Emprendimiento’ circulen dentro de la provincia y generen mayores oportunidades de venta para los pequeños comerciantes.

Cómo pueden adherirse los comercios

Los interesados deben descargar la aplicación, completar sus datos y seleccionar correctamente el rubro correspondiente.

Posteriormente, deben acercarse a los tráileres itinerantes dispuestos por el Gobierno para validar la información y presentar su DNI y CUIL.

Finalmente, promotores identificados visitan los establecimientos para comprobar su existencia y registrar su ubicación en el sistema.

Belzunce explicó que la categoría ‘Emprendedores’ está destinada a quienes desarrollan oficios profesionales, mientras que ‘Comercios de cercanía’ corresponde a establecimientos con atención al público y ‘Mayoristas’ a proveedores de esos negocios.

La próxima semana, los puestos móviles estarán ubicados en centros de salud y sedes de la UPrO de la ciudad de San Luis. En Villa Mercedes y localidades del interior se instalarán en las plazas principales.

Becas de $250 mil mensuales durante ocho meses

Los beneficiarios de ‘Mi Primer Emprendimiento’ que cumplan los requisitos podrán acceder a una beca de capacitación de $250.000 mensuales por proyecto durante ocho meses.

El primer pago está previsto para el 20 de diciembre y se realizará mediante la aplicación.

Cuando ambos integrantes de un proyecto reúnan las condiciones, recibirán $125.000 cada uno. Si solamente uno cumple los requisitos, percibirá el monto completo.

Para obtener información sobre la adhesión, los comerciantes pueden comunicarse al 0800-333-9434 o consultar el sitio oficial del programa