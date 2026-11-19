El gobernador Claudio Poggi anunció que para 2030 las siete localidades de la Costa de los Comechingones contarán con gas natural, como parte de un plan de infraestructura destinado a mejorar la calidad de vida de los vecinos y potenciar el desarrollo turístico y comercial de la región.

El mandatario realizó el anuncio este jueves durante su visita a Papagayos, donde encabezó el llamado a licitación para construir la red de distribución de gas natural que abastecerá a la localidad.

El proyecto se apoya en el gasoducto Merlo-La Punilla, una obra de casi 90 kilómetros construida durante su primera gestión, entre 2011 y 2015, que fue diseñada para llevar el servicio a las comunidades ubicadas sobre la Ruta Provincial 1.

El cronograma de obras hasta 2030

Poggi explicó que, desde diciembre de 2023, la Provincia retomó el plan de conexiones domiciliarias y comenzó a avanzar con las obras complementarias.

La Punilla ya cuenta con el servicio y este jueves quedó habilitada la red de Carpintería, mientras que Cortaderas tiene prevista su inauguración dentro de aproximadamente un mes.

El próximo paso será Papagayos, donde la obra tendrá un plazo de ejecución estimado de diez meses. La adjudicación podría concretarse entre enero y febrero de 2027, con el objetivo de finalizar los trabajos hacia fines de ese año.

Posteriormente, entre 2028 y 2030, se ejecutarán las redes de Villa Larca, Villa del Carmen y Los Molles, completando así las siete localidades contempladas en el proyecto.

Una inversión que busca impulsar el turismo y el empleo

El Gobernador destacó que el acceso al gas natural permitirá mejorar las condiciones de los hogares, comercios, hoteles, cabañas y emprendimientos turísticos.

También sostuvo que contar con este servicio facilitará el funcionamiento de los alojamientos durante el invierno y contribuirá a generar nuevas oportunidades laborales.

Durante su discurso, cuestionó que las redes urbanas no se hubieran completado durante los ocho años posteriores a su primera gestión y aseguró que la continuidad del proyecto será una prioridad.

“En el 2030 las siete localidades y los emprendimientos vinculados van a tener gas natural”, afirmó Poggi.

En ese sentido, remarcó que la infraestructura energética representa una transformación para la región y pidió garantizar la continuidad del plan para que sus beneficios lleguen a todas las comunidades de la Costa de los Comechingones.